В разных регионах Беларуси распродают дома дешевле 12 долларов 15.11.2023, 18:55

Какие важные моменты надо знать перед покупкой такой недвижимости.

Недавно белоруска показала в TikTok пустующий дом в деревне, который она купила за 37 рублей. У пользователей это вызвало много рассуждений и вопросов. К примеру, стоило ли покупать такой дом, сколько денег уйдет на его восстановление, как оформлять подобную недвижимость, в какую сумму обойдется ремонт, как быстро надо привести в порядок строение. Некоторая информация об этом есть на сайте Государственного комитета по имуществу. Корреспондент «Зеркала» как физлицо также обратился в это ведомство, чтобы узнать дополнительные нюансы при приобретении таких объектов.

Почему продают пустующие дома

В Беларуси в сельской местности хватает брошенных домов и земельных участков, которые раньше были в чьей-то собственности. При этом найти для этих объектов новых владельцев зачастую непросто. В 2021 году появился указ № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами», который упростил приобретение и легализацию такой недвижимости.

Где искать и как купить заброшенный дом

Для продажи такой заброшенной недвижимости создали Единый реестр пустующих домов. Это интернет-площадка, куда выкладывают информацию про ветхое жилье, которое продается за одну базовую величину или большую фиксированную сумму, а также с аукциона. Кстати, пустующее жилье в Минске, областных центрах, а иногда и в других населенных пунктах без аукциона не продают.

Для покупки такого жилого дома в деревне надо обратиться в местный исполком. Причем покупателю могут дать рассрочку до трех лет. Конечно, в этом случае речь идет не о домах за одну базовую величину, а о более дорогой недвижимости. К примеру, если на дом за одну базовую найдется несколько желающих, то могут объявить аукцион, тогда стоимость может вырасти даже до нескольких тысяч рублей.

Купить пустующий жилой дом могут не только белорусы, но и иностранцы, а также лица без гражданства, индивидуальные предприниматели, юрлица.

Что собой представляют такие объекты

В объявлениях о продаже есть информация с адресом дома, его краткое описание, иногда рассказывается, на каком участке стоит, часто прикреплено фото строения и прилегающей к нему территории.

Чтобы получить больше информации о доме и деревне, в которой он находится, стоит позвонить в местный сельсовет. Его название, как правило, также указано в объявлении. Впрочем, в некоторых сельсоветах, куда мы обращались, чтобы узнать о домах более подробно, «чисто по-человечески» стали отговаривать от приобретения.

— Вы уверены, что вам этот дом нужен, тем более деревня почти нежилая? Да, вроде бы дом неплох внешне — стены и окна есть, не развален. Но он стоял 10 лет, кто его знает, что там внутри. Территория рядом с ним заросла, чтобы разработать там почву, надо много усилий приложить. Может, вы лучше нормальный жилой дом купите у людей? В наших агрогородках совсем недорого продают, — ответили нам в сельсовете, расположенном в Гродненской области.

Обращать внимание на состояние домов за 37 рублей и оценивать свои возможности нам посоветовали и в Госкомимуществе, куда корреспондент «Зеркала» позвонил как физлицо.

— Вы должны понимать, что на приведение в порядок такой недвижимости потребуется определенная сумма. Ведь дом, который стоял и не отапливался 5−10 лет, может внешне выглядеть крепким, но на самом деле там нужно будет менять много чего. Поэтому вас и отговаривали в сельсовете, — сообщила сотрудница комитета. — Люди думают, что отдадут за дом сумму меньшую, чем за продукты в магазине, но забывают, что потом от них потребуются определенные усилия для восстановления такого дома.

Как оформить покупку дома

В Госкомимуществе рассказали, что, помимо 37 рублей, которые покупатель заплатит за пустующий дом, ему сразу надо будет оплатить затраты исполкома за публикацию в прессе уведомления о продаже недвижимости. Это может стоить примерно 100−200 рублей. Покупка оформляется договором купли-продажи.

— После этого надо будет обратиться в организацию по землеустройству за оформлением земельного участка — они вымеряют и установят границы. Обычно это стоит 300−400 рублей, — сообщили в комитете.

Если земли покупателю мало, то по согласованию с местными властями можно расширить границы участка.

После этого надо будет обратиться в агентство по государственной регистрации и земельному кадастру (раньше эту организацию называли Бюро технической инвентаризации или БРТИ), чтобы зарегистрировать на свое имя участок земли и дом на нем. Новому владельцу выдадут техпаспорт на недвижимость. Это стоит примерно 800 рублей. Если дом будет реконструирован, то в агентство придется обращаться повторно.

Что делать после покупки

— Документальное оформление — это ничто по сравнению с тем, что придется вкладывать в ремонт дома, — сделала акцент сотрудница Госкомимущества.

В договоре купли-продажи оговариваются сроки приведения в порядок ветхого дома. По закону это нужно сделать в течение года с момента приобретения. Бывает, что купленный дом капитально ремонтируют, кто-то решает сносить его и строить новый. Все это не запрещено. Если человек не укладывается в срок, но тому есть уважительная причина и подтверждающие документы, то его могут продлить.

— Понятно, что если строение владелец будет реконструировать, то это может занять и больше года. А под «приведением в порядок» имеется в виду, что с прилегающей к дому территории нужно убрать хлам, обкосить, она не должна выглядеть заброшенной.

Женщина отметила, что главное здесь — показать местной власти, что новый владелец предпринимает меры по приведению объекта в порядок. Если же человек купил дом и «три года там не показывается», то строение могут забрать.

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