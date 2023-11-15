Что будет с такси «Яндекс» в Беларуси после нового указа о перевозчиках 4 15.11.2023, 19:15

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В Беларуси к агрегаторам такси выставляют новые требования.

На совещании у Лукашенко по проекту указа, регулирующего сферу автомобильных перевозок пассажиров, 15 ноября обсуждали будущее интернет-агрегаторов такси. Тот высказался однозначно: иностранные компании смогут продолжить работу в Беларуси, зарегистрировав здесь юридическое лицо и разместив серверы на территории нашей страны уже «к Новому году».

Office Life спросил у одного из крупнейших игроков рынка, «Яндекс Go», как повлияют на его работу новые требования.

— Мы соответствуем заявленным требованиям: доступ к сервису «Яндекс Go» в Беларуси давно предоставляется белорусским юридическим лицом, а информационный ресурс находится в национальном сегменте интернета и прошел соответствующую регистрацию, — сообщили в «Яндекс Go».

В компании отметили, что законодательство должно быть актуальным и способствовать развитию сферы перевозок в стране, обеспечивая рабочие места, а также доступность перевозок для каждого пассажира.

— Ранее мы предлагали свое видение регулирования сферы. Частично оно совпадает с озвученными требованиями. И мы готовы участвовать в дальнейшей разработке, применяя свой международный опыт.

В Беларуси сервис постоянно работает над вопросами безопасности водителей и пассажиров. Например, в водительском приложении есть системы онлайн– и офлайн-верификации документов, технологии мониторинга скорости и стиля вождения при выполнении заказов, а также бесплатная программа дополнительного страхования водителей и пассажиров.

Вчера в «правительстве» уточнили, что новый указ должен заработать со второго полугодия 2024 года.

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