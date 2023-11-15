ВСУ «обнулили» под Авдеевкой «Шквал», захваченный россиянами у Грузии 4 15.11.2023, 19:25

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Редкий экспонат.

Российская армия лишилась в Украине редкой боевой машины пехоты (БМП) «Шквал». Это одна из тех БМП, которые россияне захватили при вторжении в Грузию и увезли домой в качестве экспонатов.

Разбитая БМП-1У «Шквал» попала на видео украинского дрона во время боя на Авдеевском направлении. Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365», отмечает dialog.ua.

Видео со «Шквалом» опубликовали воины 47-й бригады ВСУ. Это БМП украинского производства, которой никогда не было на вооружении российской армии. В руках ВС РФ машины данной модели оказались в 2008 году при вторжении в Грузию. На момент агрессии у грузин было 15 единиц БМП-1У «Шквал», к концу войны 14 из которых были либо уничтожены, либо захвачены россиянами.

Несколько «Шквалов» оккупанты вывезли в РФ в качестве экспонатов. Однако уже в войне против Украины, столкнувшись с дефицитом вооружения, россияне бросили в бой и эти машины.

Впервые БМП-1У были замечены на фронте у ВС РФ в сентябре 2023 года. ВСУ слили в Сеть кадры, как россияне этим броневиком давят свою же пехоту. Теперь украинский БПЛА зафиксировал на поле боя под Авдеевкой обгоревшие обломки «Шквала» с оторванным боевым модулем.

Справка

БМП-1У «Шквал» - это глубокая украинская модернизация БМП. Производство было начато в 2001 году, однако масштабировать его не удалось. Всего было создано 45 машин данной модели.

Это 13-тонная машина, рассчитанная на 3 членов экипажа и 6 десантников. Оснащена стальной катаной броней, пушкой КБА-1 калибра 30 мм, а также комплексом ПТУВ «Барьер» или «Конкурс».

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