В магазины Минска приехали съедобные кактусы 3 15.11.2023, 19:36

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Какая цена?

В отделе овощей магазина «Соседи» Onliner заметил то, что большинству белорусов покажется необычным: плоды кактуса фиги (он же — опунция инжирная). Цена не сказать что запредельная: 13−14 рублей за килограмм в зависимости от партии.

Сколько стоит

В магазинах Италии рядом с такими кактусами обычно лежат металлические щипцы, чтоб покупателю не пришлось трогать продукт голыми руками. Дело в том, что на кактусе могут оставаться мелкие, едва заметные иголки — они впиваются в кожу пальцев, достать их потом сложно.

Этот кактус приехал из Италии. Съедобными являются и его плоды, и листья. Один его плод завесил 144 грамма, цена — 1,87 рубля.

Как это есть

Для начала нужно почистить.

Кто-то рекомендует мыть плод, убирать кожуру и есть внутренности (можно и сырым, можно приготовить). Журналисты попробовали вариант, когда кактус нужно для начала замочить в воде на 30 минут, чтобы повсплывали колючки. После того как кактус 30 минут поплавал в миске с водой, нужно надеть резиновые перчатки и снять с него кожицу.

Внутри — косточки, их можно есть. Интернет подсказывает, что по вкусу кактус должен напоминать нечто среднее между огурцом и перцем.

Дегустаторы отметили, что по запаху опунция напомнила им яблоко, огурец, тыкву. Попробовав немного кактуса, все стали возмущаться, что в нем много косточек, которые невозможно разжевать.

Журналисты сказали, что купили бы такой кактус, например, если бы звали в гости друзей и хотели бы их чем-то удивить. «Он хорошо бы смотрелся в нарезке фруктов, но есть только его мне бы не хотелось». Кстати, чем больше дегустаторы ели кактус, тем больше он им нравился.

Инжирную опунцию можно сушить, варить, делать джем и смузи, алкогольные напитки. Эти плоды содержат кальций, магний, железо, марганец, кислоты — аскорбиновую, фолиевую, никотиновую. Поэтому их можно есть не только с целью развлечения, а еще и для поддержания своего здоровья.

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