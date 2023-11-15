Как Лукашенко сажал «топовых» взяточников, а вскоре выпускал и отправлял в колхозы 1 15.11.2023, 19:53

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Несколько историй.

Лукашенко, а следом за ним КГБ, рассказали о коррупционном и финансовом скандале на крупном молочном предприятии. Белорусов вряд ли можно удивить такими историями, они случаются довольно часто, причем обычно это происходит в госсекторе. Однако чаще всего наказание для представителей госпредприятий и ведомств за такие преступления оказываются куда более мягкими, чем для частников.

Причем практически всегда решения о прощении коррупционеров принимаются лично Лукашенко. «Зеркало» вспомнило самые известные истории (их так много, что мы приводим далеко не все) и рассказываем, чем они закончились.

«Я часто так в шутку говорю, что всех членов правительства через тюрьму провести, чтобы так работали», — заявил однажды Александр Лукашенко. По частоте случаев, когда чиновники и назначенцы госпредприятий оказывались за решеткой, а потом были помилованы и возвращены на высокие должности, складывается впечатление, что эта практика действительно довольно популярна в белорусской системе. Причем в большинстве случаев освобождали и подыскивали место работы чиновникам-коррупционерам именно по инициативе или протекции самого Лукашенко.

Запрет на высокие должности и следом — новое назначение

29 мая 2007 года задерживали главу «Белнефтехима» Александра Боровского. 27 марта 2008 года решением Верховного суда его приговoрили к пяти годам лишения свободы колонии общего режима, признав виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, совершенном из личной заинтересованности и повлекшем причинение существенного вреда государству. Тогда же ему на три года запретили занимать руководящие должности в государственных организациях и на предприятиях.

Однако через год Боровский вышел из-под стражи, причиной стало помилование. Еще через год его назначили директором Минского автозавода.

Еще спустя три года за работу на новом месте его наградили Орденом, а Лукашенко шутил: «членов правительства через тюрьму пропускать, чтобы так работали».

Из прокуроров через тюрьму — в колхоз

В начале 2016 года неожиданно из-за решетки вышел бывший заместитель генерального прокурора Александр Архипов. Его сразу же назначили главой сельхозпредприятия «Петровичи».

За два года до этого, а именно летом 2014-го, военная коллегия Верховного суда приговорила его к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Причиной, как следовало из обвинения, стала взятка и превышение служебных полномочий. Уголовное дело на него завели в 2013-м. Детали этой истории тщательно скрывали, пока Александр Лукашенко не проговорился, что обвиняли Архимова в связи с тем, что он, по словам политика, за слиток золота и бутылку коньяка пытался замять дело, связанное с гибелью человека в ДТП. Заявлялось, что взятку прокурору дали за прекращение уголовного дела в отношении пьяного бесправника на мотоцикле, совершившего аварию, в результате которого погибла девушка, ехавшая с ним.

Относительно быстрое освобождение Архипова связывали с возможным помилованием Лукашенко, а в качестве наказания экс-прокурора отправили поднимать хозяйство в Смолевичском районе.

В колхозе Архипов задержался чуть больше чем на два года, после чего уволился. «Мне просто сказали, что я свободен, вот и всё. Расстались по соглашению сторон. Поступила соответствующая команда из Администрации президента, и всё на этом. Вот мы и разбежались с «Петровичами». Теперь я им ничем не обязан», — говорил он.

Коррупционера с одного предприятия перевели на другое после досрочного освобождения

1 июля 2014 года суд Ленинского района Могилева приговорил на тот момент уже экс-гендиректора «Могилевдрева» Андрея Усова к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества в связи со злоупотреблением служебными полномочиями, повлекшем причинение предприятию ущерба в крупном размере, существенного вреда государственным интересам, а также причинение тяжких последствий в виде ущерба в особо крупном размере. Обвинение было предъявлено в совершении пяти преступлений.

Его также обвинили в хищении имущества путем злоупотребления служебными полномочиями и служебном подлоге. В дополнение Усову на пять лет запретили занимать определенные управляющие должности. Ему также назначили штраф в размере 75 млн неденоминированных рублей (сейчас это 7,5 тысячи) и вернуть похищенное.

Андрей Усов на суде. Скришнот видео ОНТ

Сообщалось, что предприятием он руководил около трех лет, а преступления совершал на протяжении года. Еще когда шло следствие, обвиняемый возместил ущерб на крупную сумму.

В начале 2016 года, то есть через полтора года после суда, Усова освободили досрочно и следом отправили работать в должности исполнительного директора по производству на завод «Строммашина» (срок запрета занимать определенные должности на тот момент еще не истек).

Примечательно, что в Следственном комитете после задержания Усова озвучивали вероятные причины, которые в определенной степени могли повлиять на простоту нарушения закона руководителем госпредприятия. «Во-первых — выделение значительных средств для модернизации предприятия, во-вторых — отсутствие должного контроля за действиями руководителя», — сообщали в СК.

Коррупционный мясокомбинат

Похоже, 2016 год был одним из самых урожайных на назначение чиновников-коррупционеров на руководящие должности.

Виктор Ходасевич. Фото: Вечерний Бобруйск / bobruisk.ru

В том же году бывшего директора Бобруйского мясокомбината Виктора Ходасевича отправили поднимать СПК «Липовка» в Хотимском районе. В этом случае перемены в карьере тоже наступили после нескольких лет раздумий за решеткой и снова при вмешательстве Лукашенко.

За год до этого, в мае 2015-го, его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима и штрафу в 18 млн рублей (1,8 тысячи на современные деньги). В дополнение его на три года лишили права занимать определенные должности.

Дело было заведено по факту покушения на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного группой лиц по предварительному сговору. А именно 18 декабря 2014 года он «дал главному технологу указание подготовить для него к новогодним праздникам по несколько батонов копченой и вареной колбасы, копченые мясные изделия, фарш, мясо, языки и другую продукцию».

Ходасевич не признавал свою вину. А до задержания он успел поработать в качестве директора Бобруйского мясокомбината только около полутора месяцев после того, как его назначили на этот пост с должности главного инженера.

Кстати, Ходасевич заменил на этом посту Андрея Исайченко, которого тоже судили — за незаконную поставку продукции на 33 млрд неденоминированных рублей (сейчас 3,3 млн). В этом случае осужденный и его супруга долго пытались доказать его невиновность.

Спустя какое-то время Ходасевич покинул сельхозпредприятие и возглавил один из торговых центров в Бобруйске. «Ходасевича присылали на год, дали служебную квартиру, отработал и уехал в Бобруйск. Его тут ничего не держало», — рассказывали в СПК «Липовка».

Колония за взятки в виде еды, а потом — руководство предприятием

В 2015 году три года усиленного режима с лишением имущества получает экс-заместитель председателя Барановичского горисполкома Игорь Стасевич. Причина — превышение власти и служебных полномочий.

Как утверждает следствие, чиновник на протяжении нескольких лет «объедал» местную торговлю: требовал то ли взятки, то ли дань в виде продуктов. Представители восьми компаний отрасли накрывали ему столы к праздникам, передавали пакеты с едой.

Руководство рынка по первому требованию передавало пакеты с огурцами, помидорами, бананами, апельсинами и арбузами. Заведующая одного из магазинов города собирала «бандероль» с печеньем «Слодыч», зефиром, красным вином и коробкой конфет. Директор частного торгового предприятия снабжал коньяком и виски Black Label. Заведующая столовой передавала колбасу, сыр, рыбу, коньяк. Замдиректора торгового дома «завернул» пирог для тещи чиновника. От одного предприятия обвиняемый требовал пиццу, чебуреки, спиртное, а от другого — розы, колбасу, полендвицу, копченое мясо. Некоторым представителям торговли обвиняемый звонил сам, другим передавал свои требования через подчиненных.

Игорь Стасевич. Фото: nashkraj.by

В нагрузку к наказанию Стасевичу запретили занимать определенные руководящие и административно-хозяйственные должности.

Однако уже в начале 2016 года его назначили директором Барановичского комбината надомного труда.

Как выяснили СМИ, 13 июля 2015 года он попал под амнистию, в результате которой срок заключения сократили на один год. 30 ноября 2015 года суд Витебского района постановил заменить 7 месяцев и 9 дней неотбытого наказания в виде лишения свободы исправительными работами с удержанием 15% заработка. 11 декабря Игорь Иванович приступил к исправительным работам, а новую должность получил уже в феврале 2016-го.

Из главы района сначала за решетку, а потом в руководители колхоза

После коррупционного скандала, ареста и суда экс-глава Солигорского района Александр Римашевский пошел работать в колхоз в Дрогичинском районе. Судили чиновника в конце 2017 года. За получение взятки летом того же года ему дали 8 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества и штрафом. Кроме этого, на пять лет запретили занимать руководящие должности. Следствие сообщало, что коррупция была связана с закупкой средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники.

Александр Римашевский. Фото: esoligorsk.by

Сам Римашевский в суде говорил, что его подставили недоброжелатели: «Я считаю, что я не виновен, мне предъявлено провокационное, с нарушениями закона обвинение».

Однако уже в 2018 году Лукашенко его помиловал и отправил возглавлять сельхозпредприятие «Радостовский» в Дрогичинском районе.

Без наказания, но с уголовным делом

В 2015 году было заведено уголовное дело на председателя Чашникского райисполкома Владимира Булая за превышение служебных полномочий. Следствие сообщало, что на протяжении нескольких лет он фактически занимался вымогательством, а именно вынуждал организации и предприятия района передавать ему и семье ценности и бесплатно оказывать услуги.

В этот раз дело не дошло до суда. В начале 2016 года стало известно, что Булая назначили руководителем сельхозпредприятия «Кленовичи» в Крупском районе. Судя по публикациям в местной газете, на этом месте Булай не больше двух лет: летом 2017-го он еще отчитывался о ходе уборочной, а после этого уже не фигурировал в местном издании.

Снова взятка, суд, помилование и колхоз

В мае 2014 года на 7 лет осудили экс-гендиректора холдинга «Могилевводстрой» Евгения Зюзина за хищение и получение крупной взятки повторно. Его признали виновным в завладении имуществом путем злоупотребления служебными полномочиями, а также в получении взяток дважды в крупном размере. В дополнение он получил запрет занимать руководящие должности.

Однако полностью наказание он не отбыл — после помилования Лукашенко, в январе 2016 года, возглавил в колхоз имени Дзержинского в Бобруйском районе. Но и он недолго задержался на селе.

— Константинович у нас уже не работает, после его ухода уже сменилось два руководителя, — сообщали в СПК «Колхоз имени Дзержинского». — Он ушел 4 декабря 2017 года, вышел на пенсию еще летом, но немного поработал, а потом сказал: «Все, хватит».

Вместо колхоза «наказали» должностью на стройке

В феврале того же урожайного 2016 года помиловали еще одного функционера — на тот момент уже бывшего зампреда «Белнефтехима» Владимира Волкова.

Судили его в 2014-м и тогда приговорили к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Дело было заведено за взятку в размере 19 тысяч долларов.

После выхода на свободу его отправили трудиться главой дирекции строящихся объектов Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.

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