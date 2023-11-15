Эксперт: США поставили Китай перед выбором 2 15.11.2023, 20:10

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Как это отразится на переговорах Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Последний год взаимодействия между Москвой и Пекином показал, что Си Цзиньпин не считает Путина человеком, которому можно доверять. И из-за этого очень правдивого впечатления Китай не готов усиливать сотрудничество с агрессором.

Такой мыслью с «24 Каналом» поделился эксперт Совета внешней политики «Украинской призмы» Александр Краев. Он подчеркнул, что Китай больше не считает Россию надежным объектом для своих инвестиций.

США не перетянет Китай на сторону Запада

На встрече в Сан-Франциско Китай, в любом случае, будет отстаивать исключительно свои интересы. И США готовы к этому, ведь их главное стремление – установить с Пекином надежный канал связи, который помог бы понимать логику его действий.

- США поставили Китай перед выбором: либо торговля с Западом и доступ к технологиям, либо помощь России и масштабные санкции, – объяснил Краев.

Политика Вашингтона относительно Китая достаточно прагматична, ведь американские чиновники понимают, что независимо от того, будет ли соблюдать Пекин правила или нарушать их, он все равно будет оставаться конкурентом США. Впрочем, администрация Байдена считает, что с таким же прагматичным Китаем можно договориться хотя бы о базовых вещах.

Влияние Китая на Россию

В то же время, в течение всего 2023 года отношения Москвы и Пекина были крайне напряженными. Началось это с визита Си к Владимиру Путину, сразу после которого Россия приняла решение разместить ядерное оружие в Беларуси, пытаясь проверить «красные линии» Китая.

А уже летом Кремль испортил свое реноме выходом из зерновой сделки, которая была полезной для Пекина. И в ответ на это Китай начал оказывать давление на Россию на дипломатическом и экономическом уровнях.

Показателен здесь проект газопровода «Сила Сибири 2», на который в Кремле очень рассчитывали. Однако на встрече в Китае российская делегация получила отпор, и теперь Пекин перенаправляет свои инвестиции на строительство новой линии газопровода с Туркменистаном.

- Еще год назад нельзя было представить, что Китай откажется от проекта с Россией ради сотрудничества с Туркменистаном. Но теперь Россия перестала быть валидным активом, ведь вкладывать в нее средства стало рискованным делом, – отметил политический эксперт.

Сегодня страховые компании в большинстве своем не будут браться за сделки, если в них принимают участие российские контрагенты. Россия стала токсичной с дипломатической точки зрения страной, и именно поэтому отказ от углубления экономического сотрудничества с Москвой – вопрос прагматики.

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