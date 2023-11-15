Российский теннисист устроил истерику из-за проигрыша на престижном турнире 3 15.11.2023, 20:45

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Андрей Рублев

Спортсмен шокировал зрителей.

Российский теннисист Андрей Рублев отличился скандальным поступком во время проигранного поединка, психанув из-за неудачной игры. Инцидент произошел на Итоговом чемпионате ATP- 2023 во время противостояния со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Журналисты сообщают, что, проиграв гейм на своей подаче, россиянин начал бить себя ракеткой, не в силах сдержать эмоции. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365», отмечает dialog.ua.

На протяжении 10 секунд Рублев бил ракеткой о свою ногу, после чего бросил ее на лежащую на земле сумку. В итоге поединок завершился победой испанца в двух сетах, а российский теннисист потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф престижного турнира.

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