Негодного к службе гродненца после изменения закона могут призвать в армию 5 15.11.2023, 21:00

2,842

Иллюстративное фото

Он решил дать отпор.

Житель Гродно прошел медкомиссию в военкомате и оказался негодным к службе в военное время из-за плоскостопия и деформации стоп. Но в 2023 году в список болезней, по которым мужчины освобождаются от переосвидетельствования, внесли изменения. Теперь парню нужно снова его проходить.

Он посчитал это нарушением своих прав и пошел в суд, но там дело прекратили из-за того, что такие жалобы не рассматривают в судебном порядке. О ситуации пишет Hrodna.life со ссылкой на решение суда.

Иск рассматривали в суде Ленинского района Гродно с участием представителей военного комиссариата Гродно и Гродненского района, а также областного военкомата. Возраст мужчины в решении суда не указан.

Гродненец сообщил, что призывная комиссия признала его негодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным к службе в военное время по п. «в» ст. 68 графы 1 действовавшего расписания болезней (Плоскостопие и деформация стоп). Его зачислили в запас, выдали военный билет и освободили от обязательного прохождения медкомиссии (переосвидетельствование обычно проводится каждые три года).

После изменения требований к состоянию здоровья призывников парень лишился освобождения от обязательного медосвидетельствования и получил повестку. Гродненец считает, что внесенные в правовые акты изменения не имеют обратной силы, а прохождение переосвидетельствования ущемляет его Конституционные права. Он просил суд признать действия военкома незаконными и освободить его от медкомиссии.

Изменения внесены постановлениями Министерства обороны и Министерства здравоохранения от 18.01.2023 года № 1/10 и 17.05.2023 года № 10/85 в постановление Министерства обороны и Министерства здравоохранения от 05.03.2020 года № 8/14 «Об освобождении отдельных категорий граждан, зачисленных в запас от обязательного медицинского освидетельствования».

Фактически, расширили список болезней, с которыми белорусы теперь годные или частично годные для срочной службы.

Что говорит военкомат?

Представитель военкомата Гродно и Гродненского района просил в удовлетворении жалобы отказать, мотивировав это тем, что действия комиссариата основаны на законе и не ущемляют права гродненца.

Он сообщил, что парень действительно был признан негодным к службе по состоянию здоровья и три года не проходил медосвидетельствование. Но после изменения закона пункт «в» ст. 68 был исключен из перечня заболеваний, по которым граждане освобождались от обязательного медицинского освидетельствования. Теперь военные комиссары должны перепроверить в том числе освобожденных на основании этого пункта от службы.

Кроме этого, медицинское освидетельствование необходимо и для определения критериев годности к военной службе в военное время и привлечения к военным сборам, сообщил представитель военкомата.

Аналогичные доводы привели и в областном военном комиссариате.

Что решил суд?

Дело прекратили за неподведомственностью судам — то есть подобные жалобы не рассматриваются в судебном порядке.

«Данные правоотношения регулируются специальным законодательством, в частности Законом Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» от 05.11.1992 г., согласно статьям 36, 37, 371 которого в судебном порядке подлежат обжалованию только решения районной (городской), областной (Минской городской) призывной комиссии и решения военного комиссара района (города) по призыву граждан на военную службу, но не иные действия должностных лиц органов военного управления», — говорится в решении суда.

Юристы ожидали удовлетворения жалоб

Ранее СМИ писали о подобных вызовах негодных ранее к срочной службе парней. В начале 2023 года, когда список болезней только изменился, в военном комиссариате Бреста и Брестского района объясняли: закон обратной силы не имеет.

Юрист, который работает с призывниками, объяснял: ситуация с переосвидетельствованием «не является обратной силой закона», поэтому нет никаких нарушений в том, что парней стали вызывать в военкомат. Если военнообязанный не явится на переосвидетельствование, его ждет административная ответственность по ст. 26.3 КоАП «Нарушение гражданами обязанностей по воинскому учету» (штраф в три базовых величины). Ст. 435 УК «Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу» на него не распространяется, так как его зовут на переосвидетельствование, а не на призыв.

Сервис бесплатной юридической помощи белорусам Legal Hub в июне 2023 года советовал обращаться в суд с жалобой на незаконные действия военкомата.

«Практика рассмотрения таких жалоб относительно нова: суды и военкоматы оказались к ней не готовы. Случается, что достаточно просто жалобы — и даже без суда военкомат пересматривает собственные действия», — сообщали тогда юристы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».