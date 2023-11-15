Стало известно, в каком районе Минска чаще всего покупают квартиры 1 15.11.2023, 21:16

2,212

И в каком они самые дорогие.

Эксперты рассказали, в каком районе Минска чаще покупают квартиры, а в каком они самые дорогие. Соответствующей статистикой поделились сотрудники ГУП «Национальное кадастровое агентство».

Отмечается, что по результатам третьего квартала 2023 года в Минске было заключено 4375 сделок купли-продажи недвижимости. Август стал самым результативным в этом плане месяцем за последние 10 лет: в последний летний месяц число совершенных сделок составило 1637.

Чаще всего в Минске покупают однокомнатные квартиры: 46% от общего числа сделок. 33% приходится на «двушки», доля трехкомнатных - 18%. Многокомнатные - 3%.

Больше всего (817) сделок купли-продажи квартиру в третьем квартале заключили во Фрунзенском районе Минска, который территориально является самым большим в столице. Что касается стоимостного вопроса, то самый дорогой район Минска - Центральный, здесь средний ценник квадратного метра составил 1530 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».