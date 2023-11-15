Путин и байки 15.11.2023, 21:59

«Наработки» есть, больше ничего нет.

«Наработки» есть, больше ничего нет. Эти слова – суть российского начальства, которое десятки лет кормит народ байками, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

На Луну и Марс, согласно Путину, в 2019 году уже слетали. Теперь новый «вес» - сверхзвуковая гражданская авиация.

Сегодня со смехотворным заявлением выступил министр транспорта РФ Виталий Савельев: «Наша страна уже имеет опыт соответствующих разработок и, что важно, опыт эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-144. Да, эта машина опередила свое время и сегодня для создания такого лайнера на новой технологической базе у нас все необходимые наработки».

«Наша страна» - это новая Россия. Ей немногим более 30 лет. На сегодня ничего кроме «спецоперации» она не имеет.

Что же касается СССР, то история самолёта-катастрофы Ту-144 известна. Показушная эксплуатация длиной в несколько месяцев и две катастрофы (в Ле Бурже в 1973-м и под Егорьевском в 1978-м).

Кстати, в отличие от «опередившего время» Ту-144, британо-французский «Конкорд» выполнял коммерческие рейсы с 1976 по 2003 год.

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