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В Беларуси решили оценить уровень грамотности 10-классников и первокурсников колледжей

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  • 15.11.2023, 22:24
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В Беларуси решили оценить уровень грамотности 10-классников и первокурсников колледжей

Как будет происходить исследование?

29 и 30 ноября в Беларуси впервые пройдет национальное исследование качества образования, сообщает Минобразования. Такое исследование будут проводить раз в три года.

В этом году в нем примут участие более 20 тысяч учащихся 10-х классов (1-го курса) учреждений общего среднего и среднего специального образования.

В комментарии БелТА представительница Минобразования Ирина Коржова рассказала, как будет происходить исследование:

«Испытания пройдут в компьютерном формате на любом из двух государственных языков. Каждого участника ждет две сессии по 45 минут с перерывом в 10 минут. За это время необходимо будет выполнить задания по двум видам грамотности: математической и читательской или естественно-научной и финансовой. Учащимся будет предложено рассуждать, объяснять, интерпретировать различные явления, используя свои знания, навыки и опыт».

Для участия в исследовании, как говорится, были случайно выбраны учреждения образования во всех регионах Беларуси. Задания, как утверждается, создавали «квалифицированные специалисты страны».

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