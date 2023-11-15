Политолог: Последствия встречи Байдена и Си могут серьезно ударить по Кремлю 15.11.2023, 22:29

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РФ выгоден конфликт между США и Китаем.

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в США, где должен встретиться с американским президентом Джо Байденом. В России не комментируют визит, ведь сам факт конструктивного диалога неприятен Кремлю.

Только пропагандистские телеграм-каналы остро отреагировали на решение Си сотрудничать с США. Такими мыслями с «24 Каналом» поделился известный украинский политолог Владимир Фесенко, добавив, что это четко указывает на интересы России – ей выгодно, чтобы между Вашингтоном и Пекином было напряжение и конфликты.

Почему России важен конфликт между Поднебесной и Америкой

Более того, по словам Фесенко, Москве удобно, чтобы между Китаем и США было откровенное противостояние и ссоры. В этом случае активизируется сотрудничество России и Китая в военной сфере. В частности, речь идет о поставках оружия и поддержке Пекином войны в Украину.

- Китай держит дистанцию. Он использует Россию в своих интересах. К сожалению, Китай воспринимает войну России против Украины в контексте своего соперничества с Соединенными Штатами. В оценках причин войны они очень близки России. Они считают, что это следствие расширения НАТО на Восток, следствие геополитической гегемонии США и другие стереотипы, – объяснил политолог.

Впрочем, поддерживать российско-украинскую войну и признавать аннексию оккупированных территорий, Китай не собирается.

Поэтому Россия хочет, чтобы возник прямой открытый конфликт между США и Китаем, например, из-за Тайваня. Это сблизит Си Цзиньпина и Владимира Путина, отвлечет Джо Байдена от поддержки Украины.

В дипломатическом плане США сейчас придерживаются политики «единого Китая», которая признает только одно китайское правительство – в Пекине – и имеет официальные связи с Китаем, а не с Тайванем. Но в мае 2022 года президент США Джо Байден, похоже, усилил позицию Вашингтона на этот счет. На вопрос, будут ли США защищать Тайвань военно, Байден ответил: «Да».

Си будет договариваться на будущее

В 2024 году в США должны состояться президентские выборы, поэтому вполне возможно, что победит Дональд Трамп, известный своей антикитайской позицией. Поэтому Си мог согласиться на встречу с Байденом, чтобы уже сейчас наладить отношения между странами.

В частности, президент Китая может договориться о следующем:

- снять некоторые наслоения проблем с США в торгово-экономической сфере;

- разработать правила взаимодействия вокруг Тайваня.

- Сейчас Байден настроен на конструктивный диалог. Он готов договариваться, он это показывает. Его администрация это подтверждает. Си это почувствовал и попытается использовать такой шанс, потому что договариваться с Трампом будет гораздо труднее, – подчеркнул Владимир Фесенко.

Конечно, если Дональд Трамп все же станет следующим президентом США, он может отменить все договоренности. Однако Си демонстрирует возможность сотрудничества не только с Байденом, но и с нынешними американскими элитами, бизнесом и лицами, которые придут к власти в будущем.

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