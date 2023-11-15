«Друзья надо мной смеялись»: Белорус открыл в Познани необычную бургерную 1 15.11.2023, 22:36

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В ней делают бургеры в драниках.

Александр вместе с семьёй покинул Беларусь после 2020 года. На родине остался не только успешный бизнес, но и недавно построенный дом, в котором мужчина успел пожить всего две недели.

В Польше Александру пришлось строить жизнь с нуля. И он решил открыть в Познани необычную бургерную: здесь делают бургеры в драниках. Историю белoруса рассказала белoрусская служба «Польского радио».

Первое время после переезда Александр работал курьером.

— Друзья надо мной смеялись, но что я мог поделать? Мне нужно было прокормить двух деток, — рассказывает молодой человек.

Александр отмечает, что тогда его заработок был очень неплохим — около двух тысяч долларов, правда, работать приходилось по 12 часов в день. За год работы Александр «накрутил» на велосипеде 25 тысяч километров.

Белoрус видел, что в Польше можно развиваться. Постепенно молодой человек стал задумываться о собственном бизнесе. Вначале в планах была кофейня. Позже Александр познакомился с человеком, который уже работал в бургерной. Вместе они решили открыть нестандартную бургерную.

— Мы делаем бургеры в картофельных драниках. Я привёз этот рецепт из Беларуси. Белoрусы уже оценили блюдо, и все говорят, что у нас очень вкусно. И поляки тоже. У поляков другие драники — сильно прожаренные, их делают во фритюре. А мы свои драники жарим на сковороде. Они натуральные.

Пока бизнес не приносит прибыли. Заведение работает три месяца, но все доходы идут на рекламу, оборудование и продукты.

— Зарабатывать деньги в Польше — это далеко не романтика, — подчёркивает Александр.

Александр отмечает, что и в Беларуси, и в Польше бизнесменам мешает бюрократия — волокиты с бумагами хватает в обеих странах. Но в Польше нет проблемы взяточничества.

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