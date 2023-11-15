Зеленский: Россию впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО 15.11.2023, 23:21

Владимир Зеленский

Международная роль РФ будет только ослабевать.

Российскую Федерацию впервые в истории исключили из Исполнительного совета Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х. Он подчеркнул, что «эпоха российского влияния закончилась».

«Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это правильно: российским террористам не место во главе значимых международных организаций. Международная роль России будет только ослабевать», – написал глава государства.

Ранее Украина неоднократно обращалась к ЮНЕСКО с призывом исключить РФ из состава Исполнительного совета. Дважды об этом просила Верховная Рада – в мае 2022 и июле 2023 года – отмечая, что российские оккупанты разрушают объекты культурного наследия в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».