Зеленский: Россию впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО
- 15.11.2023, 23:21
Международная роль РФ будет только ослабевать.
Российскую Федерацию впервые в истории исключили из Исполнительного совета Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х. Он подчеркнул, что «эпоха российского влияния закончилась».
«Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это правильно: российским террористам не место во главе значимых международных организаций. Международная роль России будет только ослабевать», – написал глава государства.
Ранее Украина неоднократно обращалась к ЮНЕСКО с призывом исключить РФ из состава Исполнительного совета. Дважды об этом просила Верховная Рада – в мае 2022 и июле 2023 года – отмечая, что российские оккупанты разрушают объекты культурного наследия в Украине.