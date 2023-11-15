Разрядил обстановку: Байден с шутки начал встречу с Си Цзиньпином 15.11.2023, 23:33

1,474

Джо Байден

Видеофакт.

Президент США Джо Байден с шутки начал встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в Сан-Франциско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи лидеров государств.

Американская и китайская делегации ждали, пока персонал настроит всю необходимую аппаратуру перед началом встречи и переговоров. За столом переговоров в это время стояла тишина и чувствовалось напряжение.

Сначала Байден подмигнул Си, а в один момент посмотрел в сторону персонала и журналистов и сказал: «Просыпайтесь». После этого американский лидер засмеялся, разрядив напряженную атмосферу.

Напомним, Байден и Си Цзиньпин встретились на американской территории впервые за шесть лет. В последний раз китайский лидер посещал Штаты, когда президентом был Дональд Трамп.

Байден и Си Цзиньпин, как ожидается, поднимут глобальные вопросы, а именно: конфликт на Ближнем Востоке, вторжение России в Украину, связь КНДР с РФ, Тайвань, права человека, искусственный интеллект, а также торгово-экономические отношения.

Сам Байден ранее заявлял, что его целью на переговорах будет улучшение отношений с Китаем на фоне напряженности в отношениях, связанных, в частности, с вопросом Тайваня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».