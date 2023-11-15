Расследователи: «Нефтяной кошелек» Лукашенко избежал санкций, скрыв связь со своими компаниями 1 15.11.2023, 23:40

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Анатолий Тернавский

Речь идет об Анатолии Тернавском.

Белорусский расследовательский центр выпустил материал о бизнесмене Анатолии Тернавском, которого называют «Нефтяным кошельком» Лукашенко.

«Он так удачно спрятал свои отношения с властями Беларуси, что его имя даже не всплывало среди кандидатов на санкции последние три года. Только одна Канада ввела ограничения против него в 2022 году», – говорится в расследовании.

Анатолий Тернавский – владелец нескольких крупных белoрусских компаний, однако о нем мало что известно, он особенно непубличный. «Бизнесмен предпочел оставаться инкогнито и в собственных компаниях. Это помогает ему годами уклоняться от санкций и выводить за рубеж прибыль от торговли белoрусскими нефтепродуктами», – говорится в статье Белoрусского расследовательского центра.

Еще в 2012 году Тернавский и его компания «Юнивест-М» попали в черный список Евросоюза из-за связей с Лукашенко. Бизнесмен одновременно и оспаривал ограничения через суд, и пытался обойти их. Спустя два с половиной года, в 2014-м, его вычеркнули из санкционного списка.

С тех пор Тернавский продолжил зарабатывать и в Беларуси, и в Европе. Бизнесмен при помощи гражданина Швейцарии Стефана Бруннера перемещал деньги между своими компаниями. Все это оставалось невидимым для западных регуляторов.

Единственная фирма в Беларуси, которой Тернавский владеет напрямую, а не через другие структуры – «Ресурс и Ко». Остальные компании оформлены на других лиц. Например, зарегистрированная на Кипре фирма Medesoil Trading принадлежит дочери бизнесмена Наталье Тернавской. Эта структура покупала нефтепродукты у «Белoрусской нефтяной компании». Фирма существует до сих пор, и Наталья остается ее бенефициаром. Как минимум, в 2020 и 2021 годах она получила дивиденды на $540 тысяч.

Всего с момента основания в 2012 году по 2021-й выручка Medesoil Trading превысила $2 млрд. Чистая прибыль компании за эти годы – около $10 млн.

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