Байден: Конкуренция между США и Китаем не должна перерасти в конфликт 16.11.2023, 0:30

Джо Байден

Президент США заявил о важности общих усилий.

Американский президент Джо Байден во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпинем заявил, что конкуренция между их странами не должна перерасти в конфликт. Об этом сообщает РБК-Украина.

- Мы должны обеспечить, чтобы конкуренция не переросла в конфликт. И мы также должны руководить ею ответственно... Это то, чего хотят Соединенные Штаты и что мы намерены делать. Я также верю в то, что мир этого хочет для нас обоих, - заявил Байден.

Он также заявил, что они с китайским лидером несут ответственность перед своими народами и миром за работу вместе, когда это в их интересах.

- Критические глобальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, от изменения климата до борьбы с наркотиками и искусственного интеллекта, требуют наших общих усилий, - подчеркнул Байден.

Напомним, Байден и Си Цзиньпин встретились на американской территории впервые за шесть лет. В последний раз китайский лидер посещал Штаты, когда президентом был Дональд Трамп.

Байден и Си Цзиньпин, как ожидается, поднимут глобальные вопросы, а именно: конфликт на Ближнем Востоке, вторжение России в Украину, связь КНДР с РФ, Тайвань, права человека, искусственный интеллект, а также торгово-экономические отношения.

Сам Байден ранее заявлял, что его целью на переговорах будет улучшение отношений с Китаем на фоне напряженности в отношениях, связанных, в частности, с вопросом Тайваня.

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