Стало известно, что построят на месте автовокзала «Восточный» в Минске 16.11.2023, 2:05

Автовокзал закроется окончательно.

На месте автовокзала «Восточный» в Минске, который с небольшим перерывом пустует уже семь лет, в следующем году «планируют открыть детский технический центр», цитирует БелТА председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Автовокзал «Восточный» на улице Ванеева был построен в 1983 году для разгрузки автовокзала «Центральный». Долгое время он оставался крупным транспортным узлом, обслуживая пригородные, междугородные и международные направления. Затем объем перевозок упал почти втрое, и с 1 июня 2016 года терминал прекратил принимать пассажиров — он использовался только для межрейсового отстоя автобусов.

Какое-то время здание пытались сдавать арендаторам, но бизнесменов, готовых открыть киоски в пустом комплексе, не нашлось. Продать объект инвесторам тоже не удалось.

В конце 2017 года власти заявили, что здание автовокзала перепрофилируют в выставочный центр, реконструкцию обещали начать в течение 2018 года. Однако и от этой идеи в конце концов отказались.

В марте 2020 года автовокзал возобновил работу после консервации. Однако уже через пару лет из-за отсутствия загрузки терминал снова начали использовать в основном для межрейсового отстоя автобусов.

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