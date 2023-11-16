Как морской спецназ Израиля сражался с аквалангистами ХАМАСА 16.11.2023, 4:00

На них сбрасывали глубинные бомбы.

7 октября ХАМАС атаковал Израиль не только на суше и по воздуху – но и по морю. Множество террористов попытались проникнуть на территорию Израиля морским путем. Это были аквалангисты морского спецподразделения ХАМАСа, пишут «Детали».

В море к северу от сектора Газа, в районе пляжа Зиким, разыгралась настоящая «тихая война». Сюда перебросили бойцов ЯЛТАМ – подразделения подводных операций ВМС Израиля. Они должны были закрыть «морскую лазейку» — и им это удалось.

7 октября – и в следующие дни «морские коммандос» ХАМАСа продолжали попытки проникнуть в Израиль. Израильские военные уничтожали их глубинными бомбами, рассказывает капитан Шахар, командир диверсионной роты в ЯЛТАМ.

«Мы вышли в море на военных катерах и только в процессе осознали масштаб происходящего и нашу цель – уничтожить любого подводного пловца, который попытается проникнуть в Израиль», — вспоминает он события 7 октября.

«Мы очень быстро обнаружили террористов с помощью разведки ВМФ. Мы сбросили на них глубинные бомбы, что уничтожило большую часть террористов», — рассказывает Шахар. По его словам, «морские коммандос» ХАМАСа гибли как от самих взрывов, так и от гидравлического удара. Тех, кто уцелел, прикончили массированным огнем на пляже, когда они пытались выбраться из воды.

Попытки повторялись, и в итоге израильским военным пришлось еще и собирать снаряжение диверсантов на морском дне. «Поражение террористов на привело к тому, что в море затонуло большое число их тел и оружия», — рассказывает Шахар.

В условиях плохой видимости, аквалангисты ЦАХАЛа собирали на дне предмет за предметом: взрывчатку, сумки с боеприпасами, РПГ, жилеты смертников, оружие и патроны.

В эти дни бойцы ЯЛТАМ по-прежнему охраняют морскую границу рядом с Газой – совместно со спецназом «Шайетет-13» и другим подразделениями израильских военно-морских сил.

ЯЛТАМ реагирует на каждый сигнал о попытке проникновения. Аквалангисты устанавливают взрывные устройства вдоль маршрутов, по которым могут двигаться в воде боевики ХАМАСа. Против вражеских аквалангистов используют глубинные бомбы.

«Боевики ХАМАСа опытны, но израильские ВМС намного больше их. Любой террорист, вошедший в воду, не выйдет живым», — говорит капитан Шахар.

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