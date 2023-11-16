США и Китай договорились о восстановлении контактов между военными 3 16.11.2023, 8:05

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На самом высоком уровне.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о восстановлении контактов между военными на высоком уровне. Об этом сообщает Белый дом по итогам их переговоров в среду.

«Лидеры двух стран приветствовали возобновление контактов между военными на высоком уровне, а также американо-китайские переговоры по координации оборонной политики и встречи по американо-китайскому военно-морскому консультативному соглашению», – говорится в сообщении.

Кроме того, Байден и Си Цзиньпин приветствовали возобновление сотрудничества по борьбе с оборотом наркотиков, будет создана постоянная рабочая группа для коммуниаций по данному вопросу. Они также подтвердили необходимость устранения рисков, связанных с передовыми системами искусственного интеллекта, и повышения безопасности искусственного интеллекта посредством переговоров правительства США и Китая.

Президент США подтвердил приверженность защите союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, денуклеаризации Корейского полуострова. Байден заявил, что США продолжат поддерживать Украину, также подтвердил поддержку права Израиля на защиту от терроризма и подчеркнул важность того, чтобы все страны использовали свое влияние для предотвращения эскалации и расширения конфликта.

В контексте прав человека он подчеркнул их универсальность и выразил обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в КНР, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

Байден заявил, что США продолжают придерживаться политике единого Китая, но выступают против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны. По его мнению, разногласия между двумя сторонами пролива будут разрешены мирными средствами, и что мир заинтересован в мире и стабильности в Тайваньском проливе.

Президент Байден также выразил сохраняющуюся обеспокоенность по поводу несправедливой торговой политики КНР, нерыночной экономической практики и карательных мер против американских фирм. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат предпринимать необходимые действия для предотвращения использования передовых американских технологий для подрыва нашей собственной национальной безопасности, не ограничивая при этом неоправданно торговлю и инвестиции.

Си Цзиньпин подробно разъяснил основные характеристики и смысл модернизации в китайском стиле, а также перспективы развития и стратегические намерения Китая. По его словам, КНР не будет экспортировать идеологию и не вступит в идеологическую конфронтацию ни с одной страной. У Пекина нет планов превзойти или заменить Соединенные Штаты, а у Соединенных Штатов не должно быть никаких планов по подавлению или сдерживанию Китая. Пока обе стороны придерживаются взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, они могут преодолеть разногласия и найти способ правильно ладить между двумя крупными странами.

Си Цзиньпин заявил, что КНР и США должны выработать новое видение и работать вместе над построением пяти столпов китайско-американских отношений. Они включают: «правильное понимание». «преодоление разногласий», «продвижение взаимовыгодного сотрудничества», «ответственность крупных держав», «продвижение межличностных и культурных вопросов».

Председатель КНР отметил позитивные заявления США по тайваньскому вопросу, однако Вашингтону следует воплотить свою позицию неподдержки «независимости Тайваня» в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. По словам Си Цзиньпина Китай в конечном итоге воссоединится и неизбежно воссоединится.

Он также выразил озабоченность ограничительными мерами США в сфере технологий. Си Цзиньпин надеется, что США серьезно отнесутся к этой озабоченности и отменят ограничения, обеспечив «справедливую и недискриминационную среду для китайских компаний».

Лидеры двух стран договорились, что их команды будут следить за итогами обсуждений в Сан-Франциско, продолжая взаимодействие на высоком уровне, включая визиты и текущие консультации на рабочем уровне в ключевых областях.

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