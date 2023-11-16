Чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина: главные итоги 1 16.11.2023, 8:27

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Достигнут ряд важных договоренностей.

15 ноября лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для встречи с президентом США Джо Байденом. Это первая встреча государственных руководителей двух сверхдержав за год, и первый визит Си в Соединенные Штаты за шесть лет.

Трансляцию вела пресс-служба Белого дома в Вашингтоне. Встреча Си и Байдена, которая прошла в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, выглядела довольно дружелюбно, но политики не стали давать комментариев многочисленным журналистам.

«Отношения между нашими государствами за последние 50 лет никогда не были гладкие, но продолжают двигаться вперед. КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, конкуренция не должна стать превалирующим трендом», – сказал глава Китая во время переговоров в резиденции Байдена.

Си также подчеркнул, что открытый конфликт между Вашингтоном и Пекином приведет к «невыносимым последствиям». В то же время сотрудничество и мир повлекут процветание не только для обоих народов, но и других стран.

Американский президент обратился к китайскому коллеге, поддержав его тезисы об обоюдном сотрудничестве. Он сказал, что ценит непосредственное общение, поскольку это позволяет четко понять друг друга и избежать ошибочных представлений.

«Как цивилизованные страны мы ведем рыночную конкуренцию. Но мы должны иметь гарантии, что эта конкуренция не приведет к соперничеству и конфликту», – обозначил глава Белого дома.

Также Джо Байден обратил внимание на вопросы, требующие совместных усилий для преодоления глобальных вызовов – от изменения климата до борьбы с наркотиками и искусственного интеллекта. А Си в этом разговоре указал на важность обеспечения бесперебойной работы цепей глобальных поставок, а также предотвращения протекционизма (госполитика, направленная на ограничение ввоза импорта в поддержку производства аналогичных внутренних товаров и услуг).

Также, по данным Reuters, Си Цзиньпин заявил, что США должны прекратить вооружать Тайвань.

«Си пытался заверить Байдена насчет намерений Китая относительно демократического Тайваня, который Китай считает своей территорией, заявив, что у Китая нет планов военных действий против Тайваня в ближайшие годы, но он изложил условия, при которых может быть использована сила», – говорится в сообщении.

Что известно о результатах переговоров

Общие впечатления от саммита

Президент Джо Байден в соцсети Х заявил, что во время встречи был достигнут «большой прогресс». Позже на пресс-конференции он сказал, что это были «одни из самых эффективных переговоров».

Источники (CNN edition.cnn.com/politics/live-news/joe-biden-xi-jinping-meeting-11-15-23/index.html) однако отметили, что по результатам переговоров не была заключена совместная декларация о сотрудничестве или общем заявлении.

При этом, тон собеседников они назвали «уважительным, но прямым».

В то же время Си призвал Соединенные Штаты «не планировать подавление или сдерживание Китая».

«Китай не планирует превзойти или свергнуть Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты не должны планировать подавление или сдерживание Китая», - сказал он.

На пресс-конференции по итогам встречи Байден сказал, что США будут продолжать конкурировать с Китайской Народной Республикой , но будут делать это «ответственно», чтобы не создавать «непреднамеренный конфликт».

Что говорили об Украине

В ходе пресс-конференции Байден сообщил, что обменялся с Си «мнениями по региональным и глобальным вопросам», в том числе относительно отказа России прекратить войну против Украины, а также конфликта в секторе Газа.

Возобновление военного сотрудничества

Лидеры договорились «восстановить военное сотрудничество на высоком уровне между двумя странами на основе равенства и уважения». Обе стороны также возобновят встречи между министерствами обороны, консультации по морской военной безопасности и начнут переговоры между руководителями командований.

Кроме этого, как отмечает CNN со ссылкой на неназванного чиновника, Байден призвал Китай быть прозрачнее в вопросе развития ядерной сферы, а также следить за развитием искусственного интеллекта.

Вопросы Тайваня

Во время разговора Си призвал перестать предоставлять Тайваню оружие и поддержать «воссоединение» Китая с островом. Кроме того, он выразил надежду, что Байден отменит односторонние санкции, касающиеся Китая.

Си сказал, что Китай предпочитает мирное воссоединение, и изложил условия, при которых будет применена сила. Байден в ответ повторил позицию США по поддержанию мира и стабильности в регионе.

«Смотрите, мир - это хорошо, но в какой-то момент нам нужно будет двигаться к более общему урегулированию», - заявил в ответ Си.

Кроме того, на встрече США попросили Китай уважать избирательный процесс на Тайване накануне голосования в январе.

Напряженность на Ближнем Востоке

Байден призвал Си использовать рычаги влияния Китая на Иран, чтобы обезопасить от более широкой эскалации в регионе. В ходе переговоров министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что они уже провели дискуссии с иранцами по этой теме.

Позже помощники Байдена сказали, что им так и не стало понятно, как серьезно Иран воспринял сообщение Китая.

Борьба с наркотиками

Высокопоставленный американский чиновник сказал CNN, что Китай согласился преследовать компании, производящие химические вещества-прекурсоры фентанила, мощного наркотика, разжегшего наркокризис в Соединенных Штатах. США будут внимательно наблюдать, придерживается ли Китай обязательств, взятых на саммите.

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