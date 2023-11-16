На объекте Минобороны РФ раздались взрывы и начался мощный пожар 1 16.11.2023, 8:48

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На территории воинской части в Волгоградской области рвутся снаряды.

Ночью 16 ноября в Волгоградской области РФ произошел сильных пожар на объекте российского Минобороны. Перед этим на территории воинской части слышали громкие взрывы.

Речь идет о военном объекте, расположенном в двух километрах от поселка Котлубань. Об этом пишут российские СМИ.

По информации СМИ, местные жители слышали звуки взрывов. Пожар начала около часа ночи.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что пожар был оперативно локализован и потушен. Также чиновник утверждает, что «пострадавших и повреждений гражданских объектов нет».

«На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и минобороны. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Обстоятельства возгорания выясняются», – заявил чиновник.

Другие российские СМИ заявили, что ЧП произошло на складе с боеприпасами. Также сообщается, что во время пожара слышны звуки детонации. В то же время известно, что местные власти пока не намерены проводить эвакуацию местного населения. Однако несколько жителей ближайшего поселка самостоятельно предпочли покинуть свое место жительства.

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