Белорусские банки вводят масштабные изменения для клиентов 16.11.2023, 9:06

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От новшества по обмену валюты до пересмотра комиссии за услуги.

Банки продолжают вводить новшества для своих клиентов. К примеру, «Альфа-Банк» запустил акцию по обмену валют, а «Белагропромбанк» и «Банк ВТБ» подняли процентные ставки по вкладам в российских рублях.

«Зеркало» составило подборку банковских изменений.

«Альфа-Банк» 11 ноября сообщил, что приостановил верификацию в своих отделениях ID-карт для входа в Межбанковскую систему идентификации. Причины такого решения не уточняются. «Мы сообщим, когда сервис снова станет доступен», — отмечают в финучреждении.

До 24 ноября включительно в «Альфа-Банке» действует «черная пятница» по валютно-обменным операциям с долларом. Финучреждение предлагает всем новым клиентам обменять доллары по выгодному курсу. «В эти дни автоматически будет установлен равный курс покупки и продажи долларов. Курс будет применен в мобильном банке INSNC каждый будний день с 10 до 24 ноября с 11.00 до 16.00, — сообщает финучреждение. — 24 ноября мы сделаем выгодный курс покупки USD, EUR, RUB, CNY для любого, кто обратится за услугой в Альфу».

Также в «Альфа-Банке» с 10 по 27 ноября включительно действует акция по р2р-переводам с карты этого финучреждения на «пластик» других белорусских и зарубежных банков (по номеру карты). Комиссия по таким денежным отправлениям на время акции составляет 1% от суммы перевода.

«Банк РРБ» сообщил, что возобновил международные операции по карточкам Visa в полном объеме. «Теперь карточкой Visa можно расплатиться в любой стране мира, где действует платежная система Visa. Вы можете оплачивать покупки на зарубежных маркетплейсах и в интернет-магазинах», — уточняет финучреждение.

«Белагропромбанк» с 14 ноября повысил процентные ставки по срочным вкладам в российских рублях. К примеру, по депозиту «Плюс к стабильности» ставки варьируются от 5% (размещение сроком до 35 дней) до 10,75% годовых (на 1110 дней).

С 1 ноября «Белагропромбанк» также ввел изменения по размеру комиссии, которую взимает за оказанные услуги. К примеру, абонплата по карточкам «O-GO!» и «ПерекрестОК» теперь составляет 2,5 рубля в месяц. «При выпуске банковской платежной карточки клиенту — нерезиденту Беларуси необходимо взимать плату в размере 100 рублей», — рассказали журналисту «Зеркала» как физлицу в контакт-центре банка.

«Банк ВТБ» запустил виртуальную кредитную карту «до зарплаты» «КСТАТИ». Она предполагает кредитный лимит в 500 рублей. «Карта позволяет совершать любые покупки в рассрочку во всех магазинах сроком до 55 дней, — уточняет банк. — Новая карта на базе платежной системы „Мир“ доступна в цифровом формате».

Также «Банк ВТБ», как и «Белагропромбанк», поднял процентные ставки по вкладам в российских рублях — в пределах 0,8−1,9 процентных пункта. «Максимальная доходность по новым вкладам составит 10,7% годовых. Сегодня доля депозитов в российской валюте в общем портфеле сбережений банка достигает 14%», — сообщает финучреждение.

С 3 ноября увеличил процентные ставки по безотзывным депозитам физлиц в российских рублях также и «Сбер Банк». Ставки варьируются от 7,75 до 11% годовых.

«Белгазпромбанк» подключился к системе мгновенных платежей (СМП), которая среди прочего позволяет совершать переводы денег от плательщика получателю круглосуточно без выходных дней в режиме, максимально приближенном к режиму реального времени. Платежи должны производиться в считаные минуты, поэтому сервис называется системой мгновенных платежей.

Из других плюсов — ускорение оборачиваемости денежных средств в экономике, а также снижение транзакционных издержек по сравнению с другими платежными системами, поясняли ранее в Нацбанке. Планировалось, что для физлиц этот сервис станет доступен с 1 апреля этого года. Однако Нацбанк принял решение перенести запуск на начало 2024-го. Но отдельные банки могут подключаться к этой системе, чем и воспользовались некоторые финучреждения.

Также «Белгазпромбанк» с 20 ноября введет изменения в правила размещения физлицами денег на срочные вклады. «Уточнен порядок идентификации вкладчика на основании документа, удостоверяющего личность, — поясняет финучреждение. — Также уточнен порядок определения базового показателя, применяемого при расчете переменной годовой процентной ставки».

«Технобанк» сообщил, что по карточке «ЗОЖ», которая предполагает возврат money-back до 3% от суммы покупки, появились новые партнеры.

«Цептер Банк» объявил, что с 14 ноября пересмотрел лимиты на снятие денег с карточек. Однако файл с изменениями, который был прикреплен к новости на сайте финучреждения, не открывается. Этот банк также пересмотрел с 1 ноября комиссию по некоторым карточкам.

Платежная система «Белкарт» и ритейлер «Соседи» объявили до конца ноября акцию. Так, при оплате товаров в этой сети магазинов через мобильное приложение «Белкарт Pay» можно получить на скидочную карту «Купилка» повышенное количество бонусных баллов — 10% от суммы покупки. Но есть важное условие — предъявить «Купилку». Об этом сообщают «Сбер Банк», а также «БТА Банк».

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