В России при загадочных обстоятельствах умер бывший участник группы «Би-2» 16.11.2023, 9:12

3,680

Причина пока не установлена.

В Москве скончался бывший ударник и клавишник группы «Би-2» и «Дюна» Николай Плевин, обстоятельства смерти могут быть трагичными, сообщает Mash.

По информации канала, окровавленное тело музыканта нашел его сын в квартире на Фестивальной улице в Москве.

Причина смерти пока не установлена, труп Плевина отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

В составе «Би-2» Плевин играл с 1999 по 2006 год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».