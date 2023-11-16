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В России при загадочных обстоятельствах умер бывший участник группы «Би-2»

  • 16.11.2023, 9:12
  • 3,680
В России при загадочных обстоятельствах умер бывший участник группы «Би-2»

Причина пока не установлена.

В Москве скончался бывший ударник и клавишник группы «Би-2» и «Дюна» Николай Плевин, обстоятельства смерти могут быть трагичными, сообщает Mash.

По информации канала, окровавленное тело музыканта нашел его сын в квартире на Фестивальной улице в Москве.

Причина смерти пока не установлена, труп Плевина отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

В составе «Би-2» Плевин играл с 1999 по 2006 год.

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