В России при загадочных обстоятельствах умер бывший участник группы «Би-2»
- 16.11.2023, 9:12
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Причина пока не установлена.
В Москве скончался бывший ударник и клавишник группы «Би-2» и «Дюна» Николай Плевин, обстоятельства смерти могут быть трагичными, сообщает Mash.
По информации канала, окровавленное тело музыканта нашел его сын в квартире на Фестивальной улице в Москве.
Причина смерти пока не установлена, труп Плевина отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
В составе «Би-2» Плевин играл с 1999 по 2006 год.