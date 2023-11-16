CNN показал первые минуты вторжения ХАМАС в Израиль и тоннели под Газой 16.11.2023, 9:25

Видео с нагрудной камеры боевика.

Армия обороны Израиля передала журналистам CNN эксклюзивные кадры момента вторжения боевиков исламистского движения ХАМАС на территорию своей страны 7 октября.

Видео снятое на бодикамеру одного из террористов длится 100 минут. Оно начинается со взрыва, который, кажется сигналом для начала нападения.

Затем боевики мчатся с криками «Аллаху акбар» и уже через несколько минут пересекают первый пограничный забор, который отделяет Газу от Израиля. Он уже изувечен и имеет большое отверстие, через которое они проезжают. Затем боевик выкрикивает: «Направо», — скорее всего, зная дальнейший путь.

Менее чем через две минуты ХАМАС пересекает второй забор. Оказавшись на территории Израиля, боевики на мотоциклах направляются к кибуцу. У многих винтовки типа АК-47, у некоторых — гранатометы.

На 17-й минуте пикап останавливается, и нападающий впервые открывает огонь по открытому полю, где вдали виднеются израильские здания. Все это время ХАМАС продвигался по территории Израиля почти без препятствий.

Возле кибуца Кисуфим боевик выходит из машины и идет через поле с другими участниками группировки, которые начинают стрелять. На видео видно, как он убивает израильского военного, а потом радуется. Затем группа ХАМАС снова движется по пустым дорогам Израиля, проезжая мимо тел израильтян. В целом беспрепятственно боевики преодолели около 16 км.

Видео заканчивается, когда в террориста с нагрудной камерой кто-то стреляет и он падает на землю.

Также Израиль передал телеканалу кадры туннелей ХАМАС в секторе Газа, которые, по словам военных, использовали в день атаки.

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