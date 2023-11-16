После «наезда» на молочников в Беларуси взялись «доить» маршрутчиков 7 16.11.2023, 9:34

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Что известно о громких делах.

Силовики в Беларуси нередко возбуждают масштабные «тематические» дела, как «дело медиков» и «сахарное дело». Теперь вот новые – «молочное дело» и «дело маршрутчиков».

«Белсат» рассказывает, что известно об этих делах и чем заканчивались прежние похожие.

«Молочное дело»

Задержания в этом деле начались, по сведениям «Нашай нівы», 1 ноября. Массовые задержания подтвердил 14 ноября Александр Лукашенко.

По его словам, «восемь коммерческих групп установили контроль над экспортом в Россию продукции ряда молокоперерабатывающих предприятий». Он сам отметил, что сейчас начнут вспоминать «дело медиков, дело еще кого-то».

«Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для вас. Я просто взял «Бабушкину крынку». Но отвечать будете все. Притом жестко будете отвечать», – сказал Лукашенко председателям облисполкомов.

Он заявил, что коррупционная схема не могла реализовываться без участия государственных органов, «там светятся и члены правительства».

Комитет государственной безопасности раскрыл, что задержали 26 человек, из них 15 арестованы, а сеть посредников зарабатывала не менее $10 млн в год. Среди фигурантов дела бывший директор «Бабушкиной крынки» Геннадий Скитов, который якобы «замкнул на себя финансовые потоки», и его знакомый, руководитель аффилированных компаний Владимир Сируть. Они, как утверждается, через подконтрольные компании в России продавали продукцию с минимальной наценкой, до конечного потребителя продукция доходила уже по более высокой цене, а государство недополучало налоги.

Государственный телеканал ОНТ раскрыл и других фигурантов: в схеме якобы участвовали руководители Полоцкого и Лепельского молочных комбинатов, Слуцкого сыродельного, Рогачевского молочноконсервного комбината.

Народное антикризисное управление пояснило «Радыё Свабода», что цены для трейдеров в России занижали не производители, а правительство – ради «роста экспорта».

Согласно НАУ, схема с торговыми домами за рубежом «используется практически всеми импортерами и экспортерами», в том числе крупными государственными заводами. Большую часть наценки оставляют за границей, чтобы одновременно вывести капитал и уклониться от налогов.

«Дело маршрутчиков»

По этому делу также массовые задержания в целой отрасли, но дело более запутанное и многогранное, а задержаны, похоже, не государственные чиновники – хотя и о чиновниках упоминают.

Массовые проверки междугородних маршруток начались весной 2023 года, за нелегальную перевозку пассажиров начали отбирать машины сначала у маршрутчиков, потом и у таксистов. Летом появился проект указа, в котором предложено ввести для водителей такси новые требования и запретить использование программ и ресурсов, серверы которых не размещаются в Беларуси.

Лукашенко созвал 14 ноября совещание о пассажирских перевозках, пожаловался на перевозчиков-«нелегалов» и приказал усилить им наказания, разработать жесткие правила и до конца года отчитаться о результатах.

КГБ почти сразу после этого сообщил о разоблачении преступной схемы с неучтенными перевозками и уклонением от налогов, «дорожных войнах» между маршрутчиками. Уголовное дело возбудили против более 20 человек. Дело многогранное: его начали за неуплату налогов, и внимание акцентируют на безопасности пассажиров, а в государственных СМИ говорят также о «саботаже и дискредитации власти» и «шантаже местной власти». И после совещания по этому делу у Лукашенко вице-премьер Анатолий Сивак заверяет, что это вовсе не противостояние государственных и частных перевозчиков, «как это иногда пытаются преподнести».

Из названных имен задержанных следует, что претензии у силовиков к программе-агрегатору билетов «Алтас». Но возможно, не только к ней: Лукашенко, цитировав проект указа, говорил, что агрегаторам нужно разместить информационные системы на территории Беларуси, чтобы не было «никаких польских, немецких, голландских фирм». Коснется ли это «Яндекс.Такси» или других программ-агрегаторов, неизвестно.

Чем такое кончалось раньше

Подобные дела вокруг коррупции, взяток и неуплаты налогов в Беларуси возникают регулярно. Они заканчиваются массовыми и крупными наказаниями, после которых по крайней мере некоторые фигуранты быстро выходят на свободу и получают от государства новую работу. Об освобождении и трудоустройстве не объявляют публично – чаще всего журналисты из собственных источников узнают, что кого-то из фигурантов могли освободить, а потом выясняется новое место работы освобожденного, при этом судьба остальных фигурантов остается неизвестна.

Нынешнее «молочное дело» напоминает недавнее «сахарное». В конце 2021 года десять фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки от 7 до 11 лет, с части обвиняемых взыскали 11 млн рублей «необоснованно приобретенной выгоды». Самый суровый приговор тогда получил бывший директор Городейского завода Михаил Криштапович, ради которого в начале 2020 года разворачивали и садили самолет «Белавиа». В июле 2023 года пошли слухи о его помиловании, а в ноябре он нашелся на посту руководителя крупного свинокомплекса в Речицком районе. Бывшего директора того предприятия как раз недавно осудили на 4 года колонии за сокрытие сведений о падеже свиней.

Не отбыли и половины срока по крайней мере два высокопоставленных фигуранта «дела медиков», о котором упоминал Лукашенко. В 2019 году бывший руководитель РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий получил 7,5 года колонии, бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий – 6 лет. Летом 2021 года стало известно, что они помилованы и их освободили.

В этом сентябре вышел на свободу бывший министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, которого в январе приговорили к 7,5 годам колонии за взятку. Вскоре он нашелся на должности руководителя лесоохотничьего хозяйства. В октябре вышел на свободу бывший директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов, которого в июле 2020 года осудили на 7 лет за коррупцию при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования.

Возможно, есть и случай, когда садит тот, кого Лукашенко говорил посадить. Массовое преследование сельскохозяйственной элиты Гомельской области журналисты связывают с возвращением к работе в облисполкоме бывшего председателя комитета сельского хозяйства Гомельского облисполкома Дмитрия Петражицкого, против которого Лукашенко в 2017 году требовал возбудить уголовное дело. Тогда дело не начали, Петражицкого только сняли с должности, а весной 2023 года поставили первым заместителем председателя облисполкома – после чего начались массовые задержания в аграрной отрасли области.

Это не помогает

Непохоже, чтобы громкие коррупционные дела решали проблему коррупции в Беларуси. Александр Лукашенко еще до начала своего президентства на словах много внимания уделял «борьбе с коррупцией», продолжил и после 1994 года. Он об этом и сам напоминал, когда снимал с должности за непринятие антикоррупционных мер министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича, на место которого поставил позже осужденного за коррупцию Дрожжу.

За годы правления Лукашенко Беларусь не слишком высоко поднялась в рейтинге восприятия коррупции Transparency International, а с 2020 года существенно ухудшила показатели и оказалась на уровне Молдовы и Колумбии, чуть лучше Аргентины, Бразилии, Марокко, Танзании и Эфиопии.

Бывший работник администрации Лукашенко Анатолий Котов говорит «Белсату»: сама система Лукашенко была построена так, что без коррупции не может функционировать, провоцирует нарушения законов. Силовики же просто записывают нарушения, «кладут в папку», чтобы по какому-то поводу это «вытянуть», посадить человека и вскоре освободить, «напомнив, что за тобой следят» и проверив лояльность режиму.

Вряд ли эти дела решают и проблемы, вызванные коррупцией. Так, в Беларуси продолжают судить врачей по «делу ортопедов», возбужденному в прошлом марте. Многие фигуранты уже вышли на свободу, заплатив «выкуп» свыше $100 000, кто-то вернулся на работу. А проблемы с эндопротезами как были, так и остались, если не ухудшились: эксперты говорили, что как раз с преследования ортопедов начался коллапс в отрасли.

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