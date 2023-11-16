Пионтковский назвал оружие, которое США тайно передали Украине неделю назад 16.11.2023, 9:41

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Андрей Пионтковский

Это «принципиальный шаг».

Публицист Андрей Пионтковский заявил, что американцы передали Украине ракеты ATACMS дальностью до 300 км.

По мнению Андрея Пионтковского, которое он высказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, Запад не устал и есть политики, чья цель помочь Украине не изменилась.

Именно поэтому США неделю назад предоставили Украине ракеты ATACMS до 300 км, хотя официально об этом ни одна из сторон пока не сообщала.

Дмитрий Гордон у своего собеседника сперва спросил, почему США до сих пор не организовали работу в три смены на оборонных предприятиях, чтобы предоставить нам достаточно оружия для победы.

Вторая часть вопроса от журналиста, скорее, прозвучала как требование: «Дайте нам ATACMS на 600 км, чтобы Украина могла публично обратиться к России и сказать: «Еще одна бомбардировка Украины, и ATACMS полетит на ваши головы». В чем проблема? Почему этого нет?».

На услышанное российский политолог отреагировал так: «По вопросу с ATACMS, хочу сказать, что как раз в течение последнего месяца остались незамеченными факты. Сначала Украине были переданы ATACMS дальностью на 165 км, и следующие были на 300 км переданы на прошлой неделе. Это принципиальный шаг. Сейчас уже не осталось ни одной точки в Крыму, которая не покрывалась бы ударами с занимаемых сегодня Украиной позиций ракетами ATACMS. Принципиальная позиция США поддерживается и поставками вооружений».

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