Командующего 6-й армией ВВС и ПВО России и его жену внезапно нашли мертвыми 9 16.11.2023, 9:50

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Владимир Свиридов

По предварительной информации, супруги погибли около недели назад.

Экс-командующий 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ Владимир Свиридов найден погибшим в своем доме в Ставропольском крае. Рядом с ним обнаружено тело женщины (предположительно, его супруги), сообщает Baza.

По данным издания, тела 68-летнего Владимира Свиридова и 72-летней жены Татьяны Свиридовой были найдены днем 15 ноября в их доме в поселке Аджиевском. По предварительной информации, супруги погибли около недели назад.

Сотрудники газовой службы уже провели замеры и превышения допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.

Что стало причиной гибели Владимира и Татьяны Свиридовых, пока неизвестно.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 годы.

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