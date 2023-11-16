Стало известно, как будут выглядеть новогодние елки в Минске

Стало известно, как будут выглядеть новогодние елки в Минске2
- 16.11.2023, 10:01
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Среди них — одна «пиксельная» и две «дизайнерские».
«Главная елка» Беларуси на Октябрьской площади, высотой 30 метров, будет «пиксельной», сообщила начальник отдела дизайна предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугоркова, сообщает «Минск-Новости».
Бугоркова рассказала, что елку на Октябрьской площади украсят разноцветными шарами, ажурными фрезерованными игрушками и пиксельной сеткой.
«Сюрпризом для минчан и гостей столицы станет оформление площадки у Дворца спорта. Там «вырастет» дизайнерская ель высотой 18 метров», — отметила начальник отдела.
В основании дизайнерской елки будет фантазийная арка, которая будет усыпана множеством огней, завершит композицию масштабный световой полог в форме шатра, имитирующий звездное небо.
«Цветовая гамма шаров и фрезерованных украшений будет выдержана в красно-золотых тонах», — добавила она.
Еще одно необычное дерево, по ее словам, установят на площади Независимости. Его украсят в «золото», по формату оно станет абсолютной новинкой.
«Ель лапчатая, объемная и пушистая, внешне будет отличаться от привычных каркасных елок, которыми оформлены улицы и парки столицы», — пояснила Бугоркова. Он пообещала, что 18-метровое новогоднее дерево будет напоминать настоящую раскидистую беловежскую ель.
Такая новогодняя елка в белорусской столице будет не одна: еще одну такого же плана установят на площадке у Белгосцирка, но пониже — всего 10 метров. Бугоркова уточнила, что украшена она будет в стиле ретро. В частности, будут использованы игрушки в виде персонажей советских сказок и мультфильмов и гирлянды из красных флажков.
Всего в Минске к зимним праздникам появится 27 новогодних елей.