Бывшего руководителя Витебска отправили заниматься парикмахерскими и ритуальными магазинами 3 16.11.2023, 10:20

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Николай Орлов

Его сняли с должности во время поездки в Геленджик.

Председателя Витебского горисполкома Николая Орлова сняли с должности в сентябре, пока тот был в Геленджике.

Сейчас Орлов назначен директором ОАО «Мир услуг Плюс», сообщает городская газета «Витьбичи». Это акционерное общество объединяет учреждения, оказывающие бытовые услуги. Из них 90% — парикмахерские, еще в состав организации входят 3 фотостудии, 4 пункта проката и 3 ритуальных магазина.

По первому образованию Николай Орлов — учитель математики, но по этой специальности он работал только два года, потом стал заместителем директора по воспитательной работе в одной из витебских школ. В 1998 году перешел работать в витебское отделение БРСМ. В 2002 году его назначили руководителем сектора по делам молодежи в Витебском горисполкоме. В 2005 году Орлов стал начальником отдела образования администрации Октябрьского района Витебска. В 2009-м был назначен главой администрации Первомайского района Витебска.

В июне 2021 года Лукашенко согласовал кандидатуру Николая Орлова на должность председателя Витебского горисполкома, а 25 сентября 2023 года снял с нее, доверив пост городского руководителя бывшему председателю Витебского райисполкома Геннадию Сабыничу.

Николай Орлов в то время был в рабочей поездке — принимал участие в торжествах в Геленджике, посвященных 14-летию партнерских отношений с Витебском. Позже на своей странице в instagram он опубликовал фотографии с Черноморского побережья с хэштегом #отпуск и записями о том, как он видел дельфинов и удил ставриду. За что он был лишен должности, жителям Витебска не сообщали.

Кстати, его предшественник Вадим Зарянкин, отработавший председателем горисполкома около года, после смещения был также направлен в сферу бытового обслуживания населения — его назначили директором сети химчисток и прачечных «Объединение «Лотос». Увольнение Зарянкина в Витебске связывают с тем, что два его сына участвовали и были задержаны во время протестов в 2020 году.

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