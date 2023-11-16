закрыть
16 ноября 2023, четверг, 11:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Симоньян внезапно проговорилась

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 16.11.2023, 10:28
  • 9,350
Симоньян внезапно проговорилась
МАРГАРИТА СИМОНЬЯН

Здравые мысли преследовали ее, но она была быстрее.

Симоньян на примере нападения террористами ХАМАС на Израиль пояснила за Россию — и впервые акценты расставлены верно.

Подобно запрещенной во всем цивилизованном мире организации, войска РФ напали, со слов Симоньян документируем, на Украину.

Но есть нюанс...

Пропагандистка все еще топит за то, что если бы Путин не атаковал соседнее государство, то россияне сейчас жили бы как палестинцы в секторе Газа.

Здравые мысли преследовали ее, но она была быстрее.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук