Симоньян внезапно проговорилась Телеграм-канал «Русский декаданс»

16.11.2023, 10:28

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МАРГАРИТА СИМОНЬЯН

Здравые мысли преследовали ее, но она была быстрее.

Симоньян на примере нападения террористами ХАМАС на Израиль пояснила за Россию — и впервые акценты расставлены верно.

Подобно запрещенной во всем цивилизованном мире организации, войска РФ напали, со слов Симоньян документируем, на Украину.

Но есть нюанс...

Пропагандистка все еще топит за то, что если бы Путин не атаковал соседнее государство, то россияне сейчас жили бы как палестинцы в секторе Газа.

Здравые мысли преследовали ее, но она была быстрее.

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