ISW: ВСУ начали масштабные операции на левом берегу Днепра 16.11.2023, 11:06

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Оккупанты в панике стягивают в Херсонскую область три тактических группы.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Вооруженные Силы Украины проводят масштабные операции на левом берегу Херсонской области.

«15 ноября украинские войска продолжали более масштабные, чем обычно, операции на восточном (левом) берегу Херсонской области», - в сводке сообщили ISW.

Российские военкоры ранее заявляли, что ВСУ провели безуспешные атаки из центра Крынок. Кроме этого, украинские военные атакуют возле Поймы и Песчановки.

По информации российских военных блогеров, ВС РФ препятствовали Силам обороны осуществить эвакуацию раненых и развернуть дополнительное подразделение на левом берегу возле Антоновского моста. Зато глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ оттесняют российских военных на 3-8 километров от левого берега.

«Географический масштаб этих описанных усилий значительно больше, чем то, что в настоящее время показывает любой доступный открытый исходный код»,-говорится в заявлении аналитиков.

Известно, что 15 ноября российские силы подтвердили якобы продвижение на территории левого берега Херсонской области, которая под контролем Украины. Геолокационные кадры от 14 ноября показывают, что российские военные продвинулись к Крынок.

По данным российских военкоров, ВС РФ контратаковали и заставили ВСУ отойти из некоторых районов к югу от Крынок возле Казачьих Лагеров и возле Антоновского моста, однако аналитики Института изучения войны не могут подтвердить эти данные.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что войска ВС РФ, вероятно, разработали стратегию уничтожения украинских позиций на левом берегу из-за формирования трех тактических групп. По его словам, оккупанты планируют использовать две группы для фланга на трассе Алешки-Новая Каховка и в районах Крынок, Корсунки и Казачьих Лагеров, тогда как третья группа будет наступать на юг от крынок и север.

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