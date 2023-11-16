Врача и «Человека года Витебщины» повторно арестовали на 15 суток 1 16.11.2023, 11:15

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Александр Гончаров

В 2020-ом году получил благодарность от Лукашенко за вклад в борьбе с COVID-19.

Судья Октябрьского района Витебска Владимир Цариков 2 ноября за распространение «экстремистских» публикаций в социальной сети повторно арестовал на 15 суток «Человек года Витебщины — 2014», заведующего отделением анестезиологии и реанимации областной больницы Александра Гончарова.

Первый раз Александру назначили 15 суток ареста по ст. 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов) в середине октября.

При повторной проверке работниками милиции гаджетов Гончарова ими был составлен еще один протокол по административному правонарушению. На его основании судья Цариков постановил наказать врача арестом еще на 15 суток, пишет «Віцебская Вясна».

Александр Валерьевич имеет стаж работы более 25 лет, был удостоен звания «Человек года Витебщины», а в 2020-ом году получил благодарность от Лукашенко за вклад в борьбе с COVID-19.

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