«Тепло, пустые пляжи и никакой мороки с визами» 16.11.2023, 11:25

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Как белорусы слетали на Хайнань за $2000 на двоих.

В этом сезоне в список популярных направлений в туризме ворвался Китай. Не то чтобы раньше никто не слышал про тропический остров Хайнань, который по климату часто сравнивают с Гавайями. Просто ковидные ограничения в Китае затянулись на годы, поэтому активные белорусы предпочитали другую экзотику. Но этим летом китайские власти наконец отменили ПЦР-тесты для въезда (с ума сойти!) и теперь с нетерпением ждут потока туристов. Опытные путешественники Анна и Иван Кузнецовы уже слетали самостоятельно на Хайнань и готовы делиться впечатлениями. Их рассказ мы дополним предложениями от турфирм — для тех, кто не горит желанием тратить время на планирование поездки.

В начале октября у героев материала была свадьба, а спустя пару дней они отправились в медовый месяц. Тут надо упомянуть, что путешествия — это общая страсть супругов. В их «копилке» уже более 40 стран. Как раз во время последней поездки Иван сделал Анне предложение — прямо в самолете. Романтика!

С учетом общего хобби было логичным и свадебную церемонию провести в стилистике путешествий. Молодожены сделали приглашения в виде посадочных билетов, призы для конкурсов тоже подготовили тематические. И одним из заданий для гостей было угадать, куда ребята летят в свою свадебную поездку. Их выбор — Китай — удивил многих, пишет onliner.by.

Так почему именно туда? По словам Анны, внезапно все сложилось в пользу этой страны.

— Главными требованиями для нас были: простые визовые правила, перелет без большого количества пересадок (не хотелось тратить медовый месяц на дорогу), а также новое для обоих направление. Мы начали искать авиабилеты и наткнулись на адекватный по стоимости перелет в Шанхай. Обрадовало еще и то, что в Китай белорусам не нужна виза (срок пребывания — до 30 дней).

Добирались до острова Хайнань белорусы двумя рейсами: Москва— Шанхай и Шанхай— Санья. В воздухе провели в сумме 13 часов. Стыковка в Шанхае заняла около пяти часов — не так уж и много по меркам путешествия в Азию.

С 30 августа в Китае отменили обязательный ПЦР-тест для въезда, но перед паспортным контролем белорусы заполняли так называемые «декларации здоровья». С ноября китайские власти отменили и это требование, так что теперь прилететь в Китай максимально просто, главное — запастись юанями.

— Настоятельно рекомендуем купить китайскую валюту еще в Беларуси, — советует Анна будущим путешественникам. — Курс в аэропорту показался нам не очень выгодным, а в китайских банках поменять деньги было достаточно сложно. В двух из них нам отказали, а в третий мы не смогли попасть из-за странного времени работы (в чатах пишут, что нужно еще и заполнять кучу бумаг — может уйти часа полтора).

А как же пластиковые карточки? Анна говорит, что с ними у туристов тоже возникают сложности.

— Оплата возможна через китайские платежные приложения (WeChat Pay, Alipay), поэтому лучше заранее обменять деньги на юани или скачать приложение Alipay и попробовать привязать в нем свою карту. Если получится, все будет работать.

Недорогое жилье и пустые пляжи — да, это Китай

Санья находится на юге острова и омывается Южно-Китайским морем. В городе есть несколько курортных зон, но самая популярная у русскоязычных туристов — это Дадунхай. Там даже меню в кафешках зачастую переведены на «корявый русский». Наши герои признаются, что такое не очень любят, но именно в этом районе нашлись идеальные апартаменты по соотношению цены и качества.

— Жилье мы бронировали стандартно — на Booking.com. Выбрали вариант в пяти минутах ходьбы от пляжа. Стоимость — $42 в сутки. Это были очень просторные апартаменты (114 «квадратов») с кухней, двумя ванными комнатами и классным видом с балкона. Также в комплексе был бассейн. В среднем цена отелей за сутки в Санье — около $50—60. Про дорогие апартаменты ничего сказать не могу: мы стараемся отдыхать бюджетно.

Акклиматизация прошла быстро, потому что погода на Хайнане в октябре оказалась очень комфортной. Не было жуткой жары, не ощущалась высокая влажность. По словам Анны, ночью было около 21—23 градусов тепла, днем — 27—29.

Белоруска говорит, что ее очень порадовали пляжи Хайнаня. Есть с чем сравнивать: она уже отдыхала во Вьетнаме, на Шри-Ланке и в Малайзии. Именно береговая линия Китая показалась ей самой красивой и благоустроенной. Пляжи песчаные, открыты для всех желающих. Можно купить лежак и зонтик, а можно совершенно бесплатно приземлиться со своим полотенцем. А еще пляжи удивляют своей малолюдностью, потому что местные не любят купаться.

— Китайцы просто гуляют вдоль пляжа, максимум помочат ноги, и все. При этом территория отлично оборудована: есть туалеты, душ, можно с комфортом отдыхать. Вход пологий, волн практически не бывает. Этим Хайнань отличается от Шри-Ланки, где далеко не на всех курортах можно купаться из-за волн. Вода красивого бирюзового цвета — я бы сказала, что по качеству пляжного отдыха Хайнань точно выигрывает.

Тишина на дорогах и дешевая еда

Сам городок Санья тоже понравился белорусам — своей чистотой, опрятностью, сочетанием урбанистических пейзажей и красивой природы. Да, в городе много высоток, но и парков достаточно. А еще там нет привычного шума машин.

— На дорогах тихо в любое время, даже в часы пик, что поначалу нас даже немного пугало. А причина этому — большое количество электромобилей и электроскутеров. Китай за последние десятилетия стал лидером автопрома будущего, и это очень заметно. Мы тоже взяли в аренду электроскутер — на него, оказывается, даже не нужны права. Запас хода — 80—100 километров, а полностью зарядить этого красавчика можно меньше чем за полдоллара. Аренда стоит в среднем $7—8 в сутки в зависимости от мощности.

Сидеть в отеле на Хайнане не принято. Можно неспешно прогуляться по улицам города, зайти на тусовочный мост (в народе его называют «пьяным» или «танцующим» из-за необычной формы) и проинспектировать ночной рынок, где много разных точек с едой.

Вообще, китайцы — известные любители поесть, поэтому общепит здесь развит отлично. Еда острая, но в меру, дискомфорта белорусы не ощущали.

— Порции очень большие и недорогие. Больше $8 на двоих за ужин мы ни разу не смогли оставить. Забегая вперед, отмечу, что и в Шанхае цены на еду окажутся такими же демократичными. Удобно, что на фуд-кортах есть макеты блюд реального размера с ценами. Лично мне очень понравились запеченные устрицы и китайские пельмени (брала их раза три-четыре). От наших сильно отличаются, соус необычный. Местная лапша тоже интересная. Много разных нетипичных сочетаний — например, лапша с помидорами и яйцами.

Где сделать инстаграмные фото?

Одно из самых ярких впечатлений у белорусов осталось от знаменитых «домов-деревьев», которые находятся в самом городе (Sanya Beauty Crown Hotel). Можно подняться на верхний этаж, откуда открывается красивый вид на город. А рядом расположено здание, где восемь лет назад проходил конкурс красоты «Мисс мира».

Большинство туристов, которые прилетают на остров, стараются также попасть на прозрачный мост в тропическом лесном парке Ялонг Бэй (Yalong Bay Tropical Paradise).

— Там расположены три обзорные точки, с одной из них хорошо виден сам мост, а с других открывается шикарный вид на бухту. За вход придется отдать 256 юаней (около $35), но это того стоит! Впечатления от прогулки по стеклянному мосту будут незабываемыми не только для тех, кто впервые оказался на таких обзорках, но и для бывалых любителей экстрима, — уверяет Анна.

Из Саньи в Шанхай на самолете и скоростном поезде

На этом островная часть отпуска белорусов закончилась, и они отправились в Шанхай, где провели еще несколько насыщенных дней. В этом огромный плюс самостоятельного отдыха: можно спланировать поездку под свои интересы.

Из аэропорта Шанхая в центр города Анна с Иваном добирались на скоростной железной дороге. Скорость просто сумасшедшая — поезд разгоняется до 430 км/ч и проезжает 30 километров чуть больше чем за 7 минут.

— Мы советуем сразу продумать, какой тариф выбрать. Там есть разные пакеты. Например, если в течение недели вы планируете вернуться в аэропорт, можно выгодно купить комбобилет, который стоит 85 юаней (около $12 в две стороны).

В Шанхае белорусы выбрали небольшой уютный отель недалеко от центра города — четыре дня обошлись в $126. Заселились и отправились гулять по улицам огромного мегаполиса.

— Масштабы города впечатляют. Шанхай понравился нам даже больше Дубая. Там очень много небоскребов и много зелени, что не так часто бывает в крупных городах. И снова было непривычно тихо на дорогах — из-за электротранспорта.

Особенно приятно было гулять по вечернему городу: многие здания украшены светодиодной подсветкой, выглядит это очень красиво.

Вообще, Шанхай разделен рекой Хуанпу на две части. Перебираться с одного берега на другой удобно на пароме. Билет на троих (туристы + скутер) стоит меньше $1. Можно рассматривать как отдельное развлечение.

— Конечно, нам захотелось окунуться и в более традиционные для Китая пейзажи. И если на острове Хайнань мы ездили в деревню недалеко от Саньи, то в Шанхае решили пойти в сад Гуйи, разработанный в типичном стиле классического сада Цзяннань. Гулять там можно целый день — фото получаются очень красивые.

Подводя итоги своей поездки, супруги единогласно решили, что обязательно вернутся в Китай. Страна очень большая, и за один раз белорусы успели посмотреть ее буквально «одним глазком».

— По самим пляжам и активностям, на наш взгляд, курортный Китай однозначно в топе. Очень классно, что нам удалось совместить в одной поездке посещение крупного мегаполиса и уютного острова. Мы бы даже рекомендовали туристам начинать знакомство с Азией именно с Китая. Такой отпуск будет менее стрессовым: здесь в меру острая еда в сравнении с той же Шри-Ланкой и все выглядит опрятнее, чем, к примеру, во Вьетнаме. Кого-то, наверное, может расстроить языковой барьер: английский здесь мало кто знает, — но все легко решается через голосовой переводчик.

И немного математики

Мы попросили Анну поделиться подробной калькуляцией: сколько же стоила поездка на двоих в Китай в таком формате?

Как это часто бывает в случае с азиатским направлением, львиная доля расходов — это перелеты. Билеты в Шанхай и обратно стоили $840 на двоих. Местные перелеты обошлись в $340.

На проживание белорусы потратили $420 за 11 ночей (с учетом оплаты бонусами от Booking.com).

Питались туристы в местных кафе либо на фуд-кортах. За еду отдали в общей сложности $180.

На электроскутер ушло примерно $50 (аренда плюс подзарядка).

Еще где-то $130 потянули входные билеты в Ялонг Бэй, транспортные и прочие мелкие расходы.

Всего получилось $1960 без учета личных покупок.

А если покупать тур через агентство? Цены и особенности перелета

Мы обзвонили несколько белорусских турфирм, чтобы узнать, кому понравится путешествие на Хайнань и во сколько обойдется такая поездка. В агентстве Coral Travel на Грушевке нам тут же подсказали специалиста, которая сама недавно слетала на остров и осталась довольна.

— Санья очень сильно отличается от других курортов Азии, — подтверждает слова молодоженов менеджер Полина Курец. — Это большой город с высотными зданиями, которые очень близко соседствуют с уединенными пляжами. Много зелени, пальм, небоскребы — ощущаешь себя почти как в Майами. Интересная экскурсионка, можно съездить в тропические парки, где красивая природа и великолепные виды. Пляжи длинные, широкие и безлюдные, что отличает их от популярных туристических пляжей Таиланда или Шри-Ланки. А сам город Санья очень цивилизованный.

Я бы сказала, что Китай понравится тем, кто любит микс пляжного морского отдыха и активного.

При этом путешественникам нужно готовиться к длительному перелету со стыковками. Это понравится не всем.

— До 2020 года у нас были прямые чартеры из Москвы, а сейчас мы отправляем туристов регулярными рейсами китайских авиалиний. Все варианты — со стыковками в крупных городах — как правило, это Пекин, Гуанчжоу, Сиань. Первый сегмент перелета длинный — около 7—8 часов. Потом ожидание от 3 до 15 часов (можно выйти погулять в город, мы так делали) и далее перелет до Саньи — это еще часа 3—4.

В стандартный пакет от турфирмы входят перелет, проживание с завтраками (в Китае не принят формат «все включено»), медстраховки и трансфер из аэропорта и обратно. Стоимость тура на 10 ночей для двоих стартует от $1800. По словам менеджера, за эти деньги туристы получают отель 3—4 звезды в центре Саньи, в пяти минутах ходьбы от пляжа.

— Есть пакеты и за $3000—4000 на двоих. За эти деньги будут очень хорошие сетевые пятизвездочные отели в красивых бухтах — например, в Ялонг Бэй, куда приезжают отдыхать респектабельные китайцы.

Расходы на месте, скорее всего, будут небольшими, уверяет Полина Курец. В местных кафе на порцию горячего она тратила 8—10 белорусских рублей (до $3).

— Это будет полноценное блюдо: либо рамен, либо порция мяса, либо порция пельменей. Еще там часто предлагают «хот-пот» — в переводе «китайский котелок». Вы выбираете какие-то продукты и самостоятельно варите их в чане с бульоном. Это очень необычно и вкусно, я была в восторге.

Когда лететь? Полина уверяет, что на Хайнане отдыхают круглый год, но летом там бывает дождливо.

— Я летала в межсезонье — в сентябре, и за 10 дней отдыха у меня был только один дождливый день. Мы плавали, загорали, ездили по экскурсиям. Зимой там прохладнее, чем осенью, вода в море остывает до 20—22 градусов. Тем, кому принципиально теплое море и палящее жаркое солнце, наверное, Китай все же не подойдет. Но в остальном Хайнань, на мой взгляд, — это хороший вариант по соотношению цены и качества.

Он процентов на 10 дешевле, чем Таиланд и Шри-Ланка, притом что белорусам не нужна виза в Китай.

О том, что Хайнань неплохо раскручивается среди белорусов, рассказала нам также Екатерина Ляховская, менеджер компании «География путешествий». За последний месяц она отправила на остров более десятка семей. Уверяет, что все остались довольны.

— Говорят, что лучше, чем в Турции и Египте. Очень нравятся местный колорит и недорогая еда, в том числе морепродукты и экзотические фрукты, это многих подкупает. Есть разные варианты по экскурсиям — туристы хвалили термальные источники, заповедник обезьян, центр буддизма в самой Санье.

Что интересно, цены на туры в этой компании нам назвали еще ниже.

— Перелет занимает 70% от тура, поэтому мы рекомендуем лететь минимум на 10 ночей. Старт — от $1300 на двоих с завтраками. Это будет скромный отель в Санье недалеко от пляжа, возможно, с небольшим бассейном. От $1700 начинаются более роскошные отели со своей территорией и высоким уровнем обслуживания. Для детей, конечно, там не будет таких развлечений, как в Египте или Турции, но в Китае это не главное.

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