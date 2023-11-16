Откровенный обман Путина Питер Дикинсон, Atlantic Council

16.11.2023, 11:24

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Киев развеял иллюзии Кремля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг настойчивые призывы к переговорам с Россией, заявив, что Владимиру Путину просто нельзя доверять в том, что он сдержит свое слово. В своем язвительном посте в социальных сетях, опубликованном 14 ноября, главный дипломат Украины заявил, что Россия постоянно пренебрегает своими международными обязательствами, и привел многочисленные примеры грубого нарушения договоренностей, достигнутых за столом переговоров. «Путин — закоренелый лжец, обещавший международным лидерам не нападать на Украину за несколько дней до своего вторжения в феврале 2022 года», — отметил Кулеба.

Откровенный отказ министра иностранных дел Украины от переговоров с путинским режимом пришелся на непростой момент для коалиции стран, выступающих против российского вторжения в Украину. С конца лета международная общественность все чаще выражает обеспокоенность медленным ходом широко разрекламированного контрнаступления Украины, а некоторые комментаторы указывают на отсутствие решительного военного перелома как на свидетельство того, что прежние надежды на победу над Россией на поле боя теперь нереальны. Настроение еще более ухудшилось в начале ноября, когда украинский главнокомандующий Валерий Залужный в интервью британскому журналу The Economist признал, что война с Россией зашла в тупик.

Официальные лица в Киеве опровергают появившиеся в последнее время сообщения о том, что союзники Украины подталкивают страну к мирным переговорам с Россией. «Никто из лидеров США или Евросоюза, наших партнеров не давит на нас, чтобы мы сели за стол переговоров с Россией и что-то отдали», — заявил в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский. Сам Зеленский неоднократно исключал возможность прямых переговоров с Путиным, настаивая на том, что время для дипломатии наступит только после того, как российские войска будут выведены из Украины.

Теперь Кулеба более подробно остановился на этом вопросе, перечислив ряд невыполненных Россией обещаний, чтобы проиллюстрировать, почему Киев не верит в возможность переговоров с Москвой. Министр иностранных дел Украины сослался на ряд международных соглашений, которые впоследствии были нарушены Россией, начиная с Будапештского меморандума 1994 года и заканчивая Черноморской зерновой инициативой 2022 года. Он отметил, что Россия неоднократно брала на себя обязательства уважать территориальную целостность Украины, однако это не помешало Путину развязать крупнейшую со времен Второй мировой войны агрессивную войну в Европе. «Тактика России в ее многочисленных войнах за последние три десятилетия остается неизменной: убивать, захватывать, лгать и отрицать, — пишет он. — Почему кто-то искренне верит, что Россия в 2023 году чем-то отличается от России в 1994, 1997, 1999, 2008, 2014, 2015 и 2022 годах?»

Не только лидеры Украины сомневаются в искренности российской дипломатии. Действительно, авторитет Москвы на международной арене серьезно подорван почти десятилетней агрессией против Украины, сопровождавшейся непрекращающимся потоком зачастую неприкрытой дезинформации. Когда в феврале 2014 года российские солдаты без знаков отличия впервые захватили контроль над Крымским полуостровом Украины, Путин сначала отрицал причастность России, а затем признал, что на самом деле лично отдал приказ о вторжении. Этот откровенный обман задал тон эскалации российского нападения на Украину.

Через несколько недель после захвата Крыма Путин сделал столь же маловероятные заявления о своей невиновности, когда те же самые так называемые «маленькие зеленые человечки» развязали войну на востоке Украины в Донбассе. В течение последующих восьми лет официальные лица Москвы продолжали упорно настаивать на непричастности России к событиям на востоке Украины, несмотря на горы доказательств, однозначно свидетельствующих о присутствии российских военных и прямом контроле Кремля над всем ходом вторжения. Политика полного отрицания российской стороны сделала практически невозможным установление жизнеспособного режима прекращения огня или продвижение к устойчивому урегулированию войны на востоке Украины. Вместо этого Москва сделала все возможное, чтобы конфликт остался неразрешенным и продолжал тлеть, создав предпосылки для полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Подготовка к нынешнему вторжению была отмечена дальнейшим ростом российской дезинформации. В течение нескольких месяцев до начала военных действий Путин и другие ведущие российские чиновники громогласно заявляли об отсутствии у них намерения вторгаться в Украину и обвиняли Запад в подстрекательстве к войне. Некоторые высокопоставленные кремлевские деятели даже высмеивали международную тревогу по поводу возможности большой европейской войны. «15 февраля 2022 года войдет в историю как день провала западной военной пропаганды. Униженные и уничтоженные без единого выстрела», — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова за несколько дней до того, как колонны российских танков пересекли границу Украины.

Учитывая многолетний опыт России по нарушению договоров и откровенной лжи, неудивительно, что украинские власти настаивают на том, что переговоры могут начаться только после того, как российская армия будет разбита на поле боя и вынуждена уйти из Украины. Нет также никаких признаков того, что сам Путин готов к переговорам. Напротив, российский диктатор открыто готовит свою страну к длительной войне и, похоже, как никогда убежден, что время на его стороне.

У Путина нет проблем с реальным антивоенным движением внутри страны, и он в значительной степени пережил экономические бури, вызванные западными санкциями, которые, впрочем, были не лучшим образом реализованы. Хотя российские военные потери в Украине были исключительно велики, Кремль старался набирать «пушечное мясо» из групп, которые считаются малоопасными, таких как осужденные преступники, представители этнических меньшинств России и военнообязанные мужчины, призываемые из оккупированных регионов Украины. Это позволило изолировать представителей российского среднего класса от ужасов конфликта, разворачивающегося в соседней Украине.

В условиях, когда международная решимость противостоять вторжению начинает заметно ослабевать, а западные лидеры отвлекаются на события в Израиле, Путин уверен в том, что в Украине ему удастся переиграть демократический мир. Он всегда считал, что Западу в конечном итоге не хватит духу для длительной конфронтации с Россией, и он готов ждать столько, сколько потребуется, пока международная поддержка Украины не ослабнет.

В нынешних условиях любые попытки оказать давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на компромиссный мир с Россией, будут иметь катастрофические последствия для будущего международной безопасности. Если Россия не потерпит решительного поражения, то практически нет шансов на то, что Кремль выполнит какие-либо обязательства, взятые на себя в ходе переговоров. Напротив, наспех подготовленное мирное соглашение станет наградой Путину за его решение вторгнуться в Украину, подогреет чувство безнаказанности России и подготовит почву для следующего этапа в кампании Москвы по уничтожению украинской государственности и возрождению Российской империи.

Украинцы это прекрасно понимают. Они на горьком опыте убедились в том, что путинской России нельзя доверять, поэтому они так категорично выступают против преждевременных мирных переговоров и понимают, что уступки Кремлю лишь продлят агонию их страны. Тот, кто призывает вернуться за стол переговоров, должен столь же реалистично оценивать истинную природу путинского режима. Прекращение огня может показаться самым быстрым способом прекратить кровопролитие, но это лишь иллюзия. Чтобы обеспечить прочный мир, Украина должна победить.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

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