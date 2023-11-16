Популярные у белорусов продукты массово меняют упаковку 16.11.2023, 11:41

Вот как это выглядит.

На полки белорусских магазинов хлынули знакомые товары в непривычных упаковках: Toblerone без горы, «Фа» вместо Fа и больше никакой «Активиа». Все легально, просто компании проводят редизайн. Похоже, некоторые привычные упаковки мы не увидим больше никогда, но пока пересменка не закончилась, они соседствуют со своими «клонами». Onliner.by зафиксировал изменения, которые будут в каждом магазине.

Новая «молочка» и интересная «Витьба»

Привычная всем «Активиа» на российском рынке превратилась в «АктиБио». Так решили в Danone.

А это прежний дизайн:

На белорусский рынок эту молочку импортируют с новым названием.

Actimel постигла та же судьба — теперь это Actimuno.

Была информация, что «Активиа» и Actimel хотят переименовать в «Давай полегче» и «Вкусно. Полезно» соответственно, но в итоге компания остановилась на вариантах, которые более созвучны изначальным брендам.

Оборачиваемость полки с растительным молоком не такая быстрая, но на всякий случай тоже будьте в курсе: Alpro почти все — вместо него будет Planto.

Датско-шведский бренд Arla больше не используется для выпускаемого в России сыра Natura, хотя на упаковках из Сербии все без изменений. Завод в Воронежской области продолжает работать и отправлять продукцию в белорусские магазины.

Вот нынешняя упаковка без упоминания Arla:

А раньше было так:

Еще новости из упаковочного мира молочной полки: кажется, белорусские производители пережили коллапс с Tetra Pak и прочей упаковкой. Все сливки, из-за которых были волнения, на месте в привычной таре.

Разворот произошел и на полке с соками: большинство производителей вернули больше цвета на упаковку. Видимо, такая возможность в конце концов появилась, и бренды решили не экономить.

Напомним, в прошлом году из-за нехватки сырья производители сокращали использование краски, а вместо белого картона для упаковок сока использовали желто-серый.

В рыбном отделе — большой редизайн «Санта Бремор». В компании подсчитали, он «самый масштабный за 13 лет».

Слева — до изменений логотипа, справа — после. Девушка с рыбой сохранилась, но вы их не перепутаете.

По задумке, цвет упаковки должен напоминать океан.

Nesquik соседствует с продуктами «Хрутка» — под этим брендом выпускают хлопья, подушечки, какао и батончики. Как и раньше, производят их на заводах Nestle в России. Там же вместо KitKat начали делать линейку Goodmix.

Финский производитель Paulig ушел с российского рынка. Завод оставил, а рецепты — нет. Так что кофе Poetti — это не редизайн, а просто наследие Paulig (хотя визуал может показаться похожим).

Изменения ждут также кофе Tchibo. Бывшее подразделение немецкой компании отошло российскому топ-менеджменту, и теперь он будет развивать бренд Tibio. Ожидается, что рецепт и технология производства кофе не изменятся, а дизайн упаковки сохранит «максимальную преемственность».

Корпорация Mondelez перенесла производство шоколада Toblerone из Швейцарии в Словакию, поэтому вместо горы Маттерхорн теперь шоколадная пирамидка.

Вот как выглядят варианты до и после:

Вместе с частью санкционки шоколад вернулся в белорусские магазины.

С «Витьбой» происходит что-то интересное. Последний раз компания объявляла о ребрендинге в 2017 году.

С тех пор вафли и подушечки выпускали с красно-синим логотипом, но на некоторых упаковках сейчас встречается другая вариация.

А что с бытовой химией и косметикой?

Переименование идет не только на «съедобных» полках. Сейчас как раз такой период, когда на полках можно застать две версии одного продукта. И похоже, что будут еще изменения.

Немецкий концерн Hеnkel вышел из бизнеса в России, но оставил русифицированные бренды. В то же время другая крупная корпорация, Unilever, подала заявки на регистрацию очередных товарных знаков, среди которых «Дове», «Тимотэй» и «Клиар». Но говорят, что пока ничего менять не будут, это стандартная защита глобальных брендов, чтобы названия не зарегистрировали другие.

Тем временем стиральные порошки и гели Persil вытесняются «Персилом».

Кондиционер для белья Vernel отныне называется «Вернель».

Туалетные блоки Bref сейчас продаются под названием «Бреф».

«Лоск» — новая версия знакомого вам Losk.

Средства для волос Syoss можно увидеть по соседству с новой партией «Cьесс».

Taft тоже постепенно меняется: тут русифицированная версия еще и упакована в новый баллончик.

Продукция Fa переименовалась так же лаконично — теперь это «Фа».

Сложно сказать, это сделано для узнаваемости или так совпало, но на новых этикетках еще и надпись «25 лет с вами» — возможно, это как раз апелляция к узнаваемости продукта.

Где-то на этой полке должен появиться шампунь с этикеткой «Шамту». Не подделка.

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