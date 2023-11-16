«Генерал СВР» сообщил об аресте Алины Кабаевой 25 16.11.2023, 11:45

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Алина Кабаева

Гражданская супруга Путина попала в немилость к Патрушеву.

Телеграм-канал «Генерал СВР», первым сообщивший о якобы смерти главы Кремля Владимира Путина, написал о том, что российская гимнастка Алина Кабаева находится под домашним арестом:

— Гражданская супруга покойного президента России Владимира Путина Алина Кабаева находится практически под домашним арестом.

После смерти Путина охрана Кабаевой существенно усилена, все её передвижения вне резиденции на Валдае должны быть согласованы и происходят крайне редко. Кабаеву готовятся показать публике, но это сути дела не меняет.

Алина Маратовна в настоящее время собственной свободой не распоряжается. В отличие от дочерей усопшего президента, Кабаева попала в немилость нынешнему руководству России в лице Николая Патрушева.

Некоронованная царица оказалась и без власти и без перспектив.

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