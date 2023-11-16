Литва направит беспилотники и антидроны на границу с Беларусью 16.11.2023, 11:48

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Зачем?

В 2023 году в Литве перехватили контрабандных сигарет на сумму более 51,3 млн евро. 95% табачных изделий были из Беларуси. Часто доставить сигареты в Литву пытаются с помощью беспилотников, пишет vrm.lrv.lt.

Чтобы бороться с таким способом контрабанды, Литва закупит 70 беспилотников и 57 антидронов в 2024–2025 годах. Сейчас для этих целей литовские пограничники располагают 42 беспилотниками и 7 антидронами.

«80-90% транспорта подвергается рентгеновскому контролю на пограничных пунктах. С установкой рентгеновского аппарата на железнодорожном пункте пограничного контроля “Кена” и закрытием железнодорожного пункта пограничного контроля “Стасиляй” крупномасштабная контрабанда по железной дороге практически ликвидирована. Основной проблемой сейчас остается мелкая контрабанда», – рассказывает МВД Литвы.

В Литве собираются усиливать контроль на границе в том числе за счет строительства патрульной тропы длиной около 107 км.

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