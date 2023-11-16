Украинский спецназ провел уникальный рейд на гидроциклах в Крым 1 16.11.2023, 11:51

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В ГУР показали кадры боевой операции.

Бойцы ГУР показали уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территорию временно оккупированного Крыма, осуществленных воинами «Стугны» и «Братства» спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины», - говорится в сообщении под видео.

Там также отметили, что «мотивированные разведчики-спецназначители ГУР продолжают свой славный боевой путь, демонстрируя храбрость и хладнокровие во время боевых задач».

Напомним, 24 августа СМИ сообщили о том, что украинская разведка высадилась в Крыму. Около пяти часов возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Там произошло сражение в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

Представители ГУР сообщили, что вылазка носила характер рейда. Она показала, что остров находится в зоне досягаемости для проведения операций нашими силами.

Кроме того, во время спецоперации украинские разведчики вывесили в Крыму украинский флаг.

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