The Guardian: ЕС намерен ввести санкции против сына Медведева и родственницы Путина 2 16.11.2023, 12:02

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Дмитрий Медведев

Подробности.

Еврокомиссия предлагает включить в 12-й пакет санкций против Российской Федерации сына бывшего президента страны Дмитрия Медведева и родственницу Владимира Путина, пишет The Guardian.

Еврокомиссия хочет добавить в существующие санкционные списки еще 47 человек.

Среди них – двоюродная племянница Путина Анна Цивильева. Она возглавляет фонд «Защитники отечества», поддерживающий российских оккупантов.

Также в расширенном списке есть Илья Медведев. Его имя и дата рождения совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента РФ. Он попадет в список за то, что организовал дезинформационную и пропагандистскую кампанию в Украине.

«Включение в санкционный список родственников ведущих чиновников, в том числе Путина, вызовет в Кремле гнев», - пишет The Guardian.

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