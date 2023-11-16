The Guardian: ЕС намерен ввести санкции против сына Медведева и родственницы Путина

The Guardian: ЕС намерен ввести санкции против сына Медведева и родственницы Путина2
- 16.11.2023, 12:02
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Подробности.
Еврокомиссия предлагает включить в 12-й пакет санкций против Российской Федерации сына бывшего президента страны Дмитрия Медведева и родственницу Владимира Путина, пишет The Guardian.
Еврокомиссия хочет добавить в существующие санкционные списки еще 47 человек.
Среди них – двоюродная племянница Путина Анна Цивильева. Она возглавляет фонд «Защитники отечества», поддерживающий российских оккупантов.
Также в расширенном списке есть Илья Медведев. Его имя и дата рождения совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента РФ. Он попадет в список за то, что организовал дезинформационную и пропагандистскую кампанию в Украине.
«Включение в санкционный список родственников ведущих чиновников, в том числе Путина, вызовет в Кремле гнев», - пишет The Guardian.