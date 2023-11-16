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Холуйское унижение Лукашенко

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  • Андрей Михайлович
  • 16.11.2023, 12:07
  • 8,338
Холуйское унижение Лукашенко

Cыр в мышеловке не бывает вкусным долго.

Став во главе Беларуси, Лукашенко Однако он тут же решил торгануть приобретенным «ресурсом» - суверенитетом страны - в обмен на ценовые сырьевые преференции, выступив инициатором создания «союзного государства».

Даже не особо далекому человеку сразу становится понятно, что сыр в мышеловке не бывает вкусным долго, даже если пружина стара. Куда уж это было непонятно белорусскому «кормчему»? Значит, шел он на него сознательно, намеренно. И цель была одна - удержаться на троне. Хотя в его случае и место, и способ совпадают, и имеют одно название - сидение.

Сдав страну с потрохами под видом «союзного государства», Лукашенко оказался полностью зависим от Москвы и ее маразматических правителей. Кремлевские старцы глубоко застряли своим сознанием в эпохе холодной войны, противостоянии с США и пр. Они снова врут, думая, что тупое может быть хитрым, до сих пор верят во мнимое «могущество великой России», продолжая культивировать шовинистический неоимпериализм.

Где-то в этой парадигме сознания застрял и «бульбофюрер» из Беларуси. Поэтому для него возвращение советского флага и превращение Республики Беларусь в БССР стало делом всей жизни.

Дело в том, что «гарант независимости» как раз эту независимость и не хочет принимать, не то, что отстаивать и гарантировать.

Для него центр принятия стратегических решений - все равно Москва, иногда Пекин, но только не Минск.

И это все ради личной корысти и упоения властью, пусть это и власть марионетки. А для вассала главное - холуйское подчинение хозяину и сохранение выделенного ресурсного участка для управления, с благословения и в интересах суверена.

Андрей Михайлович, «Обозреватель»

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