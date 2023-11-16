Байден после встречи с Си Цзиньпином снова задел его за «живое» 2 16.11.2023, 12:12

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Фото: Reuters

Что произошло?

Американский президент Джо Байден считает китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Глава США не первый раз применяет такое определение в отношении главы КНР – ранее это произошло в июне этого года.

Всего через несколько часов после двухсторонней встречи на высшем уровне, которая состоялась 16 ноября в Сан-Франциско, Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором. Он сделал это, отвечая на вопрос корреспондента CNN.

Журналист поинтересовался, будет ли Байден продолжать говорить о Си Цзиньпине как о диктаторе.

«Ну, посмотрите, так оно и есть. Он диктатор в том смысле, что он человек, который руководит коммунистической страной», – ответил президент Соединенных Штатов.

Он указал на то, что правительство Китайской Народной Республики «совершенно отличается» от американского.

Перед этим Байден назвал лидера Китая диктатором в ходе июньского политического мероприятия по сбору средств в Калифорнии, обсуждая реакцию Си Цзиньпина на то, что в феврале американские истребители сбили китайский воздушный шар над США.

«Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот аэростат со шпионским оборудованием на два товарных вагона, состоит в том, что он не знал, что он был. Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося», – сказал тогда президент США.

После этого Министерство иностранных дел Китая выразило протест и пожаловалось на «открытую политическую провокацию».

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