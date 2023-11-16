«Они подняли руки, скинули броню»: как Зеленский взял в плен оккупантов под Марьинкой 1 16.11.2023, 12:23

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На штурм российским солдатам выдали по четыре магазина патронов.

Военнослужащий ВСУ Артем Зеленский рассказал о сложной ситуации в Марьинке, вспомнив последний случай пленения россиян.

В Марьинке Донецкой области каждый день происходит штурм со стороны армии РФ, а то и два-три. Техники у россиян очень много, они где-то постоянно ее достают. Людей тоже хватает, и их пускают «на мясо». На штурм российским солдатам выдают четыре или шесть магазинов и какую-нибудь «одноразку». Оккупанты сами понимают, что дела не будет, поэтому русские идут в бой и сдаются.

Об этом рассказал военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Артем Зеленский для YouTube-канала «Радіо Свобода».

«Последние два, которых мы взяли в плен, приехали на штурм, высадились из бэхи (боевая машина пехоты – ред.). Половина из них сразу побежала в другую сторону, а эти двое залегли. Наши ребята начали нормально присылать им из стрелкового оружия, и артиллерия работала. И они ручки вверх, броню сбросили и вперед – сдаваться», – поделился историей боец ВСУ.

По словам военнослужащего, сдавшиеся в плен россияне оказались зеками, которых отправили на фронт из тюрьмы. Они воевали в составе «Шторм-Z».

Как отметил Артем Зеленский, для оккупантов захват Марьинки – это просто ее систематическое уничтожение.

«Мы отступали в самом центре города только потому, что уже негде было закрепляться. Каждый день просто систематически, квадрат за квадратом, их артиллерия выжигает и стирает город», – поведал ужасную правду боец.

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