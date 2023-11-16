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Правозащитник Александр Войтешик объявил голодовку за решеткой

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  • 16.11.2023, 12:27
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Правозащитник Александр Войтешик объявил голодовку за решеткой
Александр Войтешик
Фото: spring96.org

Ранее его арестовали на 15 суток.

Правозащитник Александр Войтешик объявил голодовку, сообщает «Белсат».

Александра задержали 9 ноября, на следующий день судья Инна Павловская осудила правозащитника на 15 суток административного ареста.

Как утверждает барановичский активист Юрий Казакевич, такое наказание могут повторить еще два раза.

Известно, что Войтешика задержали возле подъезда его дома с применением силы. Во время обыска забрали ноутбук и телефон. По решению суда эти технические устройства изъяли.

Всего 9 ноября в Барановичах задержали не менее 10 человек.

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