В минском магазине продают макароны по цене стейка 1 16.11.2023, 12:46

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Что за роскошь?

На полке высокоранговых продуктов пополнение. В минском магазине нашлись макароны (хотя нет, за такую цену будем уважительно называть их пастой), которые можно включать в стартовый пакет домашнего ресторана, пишет onliner.by.

Это паста из Италии. Секрет ее цены в добавочных ингредиентах, там указаны и 0,03% шафрана (а он всегда космически дорогой), и шампанское (про него производитель конкретики не дает, только что в составе 3%).

В остальном ничего необычного: мука из твердых сортов пшеницы и яйца 20% минимум, но еще в компанию к ним попали какие-то секретные ароматизаторы. Пасту делает семейный бизнес Inaudi, которому почти 100 лет.

За эту богатую коробку предлагают заплатить 49,99 рубля (килограмм будет стоить почти 200 рублей). Получается роскошь на грани 50 пакетов «Роллтона».

На 10 рублей дешевле будет паста этого производителя с красным вином.

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