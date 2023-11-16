Сам себе клоун Сергей Ильченко, Newssky

16.11.2023, 12:45

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Сергей Ильченко

Российскому пропагандисту придется инсценировать на себя «покушение» ГУР?

В Сети вдруг заговорили о том, что российского политолога Сергея Маркова проверяют люди, близкие к населению, в связи с возможной дискредитацией им армии РФ. Проверка была инициирована по доносу из города Златоуста, Челябинской области. Марков якобы что-то написал в своём телеграм-канале «Логика Маркова» о возможном поражении России в Украине.

Никаких официальных данных о том, что Маркова кто-то на что-то проверяет в Сети не было, равно как и точной цитаты, которая вызвала подозрение в «дискредитации армии», и сведений о доносчике. Вся информация пошла гулять с телеграм-канала «Осторожно, новости», который контролирует Ксения Собчак. На этом вопрос о достоверности истории с Марковым можно закрыть, но остается вопрос о резонансе — а резонанс и в самом деле вышел немалый. При том, что Марков — вовсе не топ-фигура. Он всего лишь взятый от станка преподаватель самого передового в мире учения, разросшийся на американских грантах до ненормальных размеров. Что, к слову, довольно типично для русского-скрепного патриота-антизападника. Но годы шли, и Марков стал уже не тот. Былой задор у него давно прошел, и канал «Логика Маркова» являет собой до крайности унылое … вещество. С вянущей популярностью нужно было срочно что-то делать — и Марков решил потратиться на минуту славы. Интересно, сильно ли ободрала его Собчак?

«Предоставительница услуг» она дорогая (но берет ли рупиями)? Наверняка, очень сильно — впрочем это неважно. Интересны реакции на сообщение о проверке.

В Украине, понятное дело, посмеялись и стали ждать обысков у Маркова, попутно строя догадки на тему, будет ли найдено что-нибудь в духе находок при обыске у Николая Ежова — и будут ли эти находки, как в случае Ежова, использованы для ускорения следствия. В России на Маркова ожидаемо всем оказалось глубоко на… класть. Но это тоже входило в расчеты: включилась вторая ступень информационной операции. Марков заявил, что история с доносом, которого никто не видел — «операция ЦИПСО Украины, потому что известно всем, что ЦИПСО Украины ненавидит тгк «Логика Маркова» за то что он очень ярко поддерживает Путина и армию России и СВО», а специфические друзья Маркова, вроде «бизнесмена, общественного деятеля и музыканта» Андрея Ковалева пылают праведным гневом в его защиту, а, заодно, сообщают, что и на них тоже пишут доносы. Естественно, пишут негодяи, и, естественно, исключительно за российский патриотизм.

Наконец, после суток клоунады тг-канал Маркова опубликовал сообщение о том, что «никаких претензий к нему нет, ни со стороны МО РФ, ни со стороны других реальных органов власти. Наоборот, все читают и все очень ценят интересный анализ. И все желают успеха. Вот так прямо все и говорят. И благодарят за поддержку Владимира Путина и армии России и СВО».

Словом, никакой чудовищной ошибки не случилось, «операция ЦИПСО» посрамлена, и Марков гарцует на коне… но в чём же был смысл этой клоунады? Очень, кстати, недешевой, поскольку тарифы Собчак из-за близости к телу Путина заведомо высоки.

Это легко читается из другой информации на тг-канале Маркова:

«Сейчас идёт формирование списка доверенных лиц Путина на предстоящих выборах. Там три типа людей.

1. Хорошо известные стране люди. Никита Михалков. Леонид Рошаль. Лео Бокерия.

2. Регионально известные люди. Ректоры университетов, руководители заводов и госпиталей.

3. Новые люди, результат СВО. Певец Ярослав Дронов. Писатель Захар Прилепин. Жога, отец известного бойца героя.

Но списки делаются в строгом секрете».

Марков не вписывается ни в одну из трех категорий, но может попробовать надуться на 1. или 2. И привлекает к себе внимание скандалом — глядишь, кто-то и в АП прочтет, что же он там такого пишет. Если же это не сработает, Маркову придется сделать более решительный шаг. Например, взорвать себя, инсценировав покушение ГУР.

Сергей Ильченко, Newssky

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