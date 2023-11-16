В России вспыхнул гигантский скандал из-за подбитых субмарины «Ростов» и БДК «Минск» 1 16.11.2023, 12:52

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В него оказался замешанным командующий Черноморским флотом РФ.

Российскому телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ» стало известно о гигантском скандале с выплатами семьям подводников, которые погибли после удара по судоремонтному заводу в Севастополе.

Экипаж, как минимум, одного судна — субмарины-ракетоносца «Ростов-на-Дону» не был включен в состав участников СВО.

И родные погибших при ударе, чьи данные и количество тщательно скрываются, до сих пор не получили положенные миллионы. А похороны проходили за счет сослуживцев и ветеранов.

Напомним, 13 сентября этого года по севастопольскому судоремзаводу им. Орджоникидзе был нанесен удар ракетами Storm Shadow.

В доках готовились к спуску на воду подлодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск». Официальных заявлений не было, а «источники» пропагандистов заверяли общественность о «незначительных» повреждениях, скрывая истинную картину. И даже во время благотворительного сбора жертв назвали «пострадавшими». Тем не менее, жертв избежать не удалось.

По данным источника «ВЧК-ОГПУ», в результате прилета погибли трое членов экипажа субмарины «Ростов-на-Дону». Еще один раненный в тяжелом состоянии был экстренно перевезен в столичный госпиталь им. Бурденко. Осколки повредили голову и позвоночник.

Некоторым членам экипажа удалось спастись, в том числе и капитану судна Игорю Шведа. Последнего решили сделать крайним и спустили на него всех собак.

Командование каким-то образом прознало, что командир «Ростова» написал благодарственное письмо тем, кто смог собрать около 1,5 миллионов рублей и передать семьям погибших моряков. По следам ЧП, во время совещания по ВКС командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов прилюдно обвинил Игоря Шведа в том, что тот стоял с протянутой рукой. При этом, на тот момент никто из экипажа не числился, как участник СВО, а равно и родственники погибших не имели возможности получить существенную компенсацию.

В соседнем доке базировался БДК «Минск», который также стал целью удара. По словам источника, 13 сентября случилась гибель большого количества членов экипажа и военных, точные данные уточняются.

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