Си Цзиньпин раскрыл Байдену планы Пекина по Тайваню 4 16.11.2023, 13:09

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Си Цзиньпин

На что надеется Китай?

Китайский лидер Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена, что Китай в ближайшие годы не нападет на Тайвань.

Об этом сообщает The Independent.

Как отмечает издание со ссылкой на чиновника США, Си Цзиньпинь заявил во время переговоров с Байденом, что у Китая в ближайшие годы нет военных планов по Тайваню.

По словам американского собеседника, Си Цзиньпин сказал, что надеется на «мирное воссоединение» Китая с Тайванем. При этом китайский лидер уточнил условия, при которых может быть использована сила. Он подчеркнул, что судьба острова является самой большой угрозой американо-китайским отношениям.

Байден в свою очередь отметил, что США поддерживают мир и стабильность в регионе. По его мнению, этого можно добиться сохранением статус-кво и вынуждая Китай уважать выборы на Тайване.

Конфликт между США и Китаем

Напомним, одна из главных причин конфликта между Китаем и США - это Тайвань. Пекин рассматривает остров как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под его контролем. Тем не менее Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

США в свою очередь оказывают помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Президент США и лидер Китая встретились в рамках прошедшего в Сан-Франциско саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Лидеры провели встречу в исторической резиденции Филоли, которая длилась около четырех часов.

После переговоров Байден заявил, что до сих пор считает Си Цзиньпина диктатором, в Китае возмутились таким заявлением американского президента.

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