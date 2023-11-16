Александр Невзоров: Лукашенко «дал паяца» 16.11.2023, 13:21

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Александр Невзоров

Диктаторы в Беларуси и России выглядят все более жалко.

Глава РФ Путин «капризничает» и настаивает на том, чтобы на «выборах» в России все было исключительно правдоподобно.

Об этом рассказал известный публицист и блогер Александр Невзоров на своем YouTube-канале.

«Не только во всем мире, но и в самой России от самого последнего бомжа до самого первого министра всем абсолютно ясно, что в марте 2024 года свершится грандиозная преступная постановка.

Конечно, сама Россия готова принять бутафорские выборы безропотно и покорно, это вообще не проблема. С этим отлично справятся ФСБ, Росгвардия, «кадыровцы» и прокуратура.

Тем не менее Путин все равно капризничает и требует исключительной правдоподобности мартовской постановки», — заявил Невзоров.

«Путин настаивает на том, чтобы эта имитация действительно была безупречной. Несомненно, выборы уже всеми воспринимаются и как анекдот, и как новая глава страшной трагедии, поэтому придать им видимость приличия будет очень сложно, но именно этим уже и занят предвыборный штаб», – сообщил аналитик.

Также Невзоров подчеркнул, что эти выборы, вопреки ожиданиям многих, не станут «похоронами» Путина. Но у них есть очень важная и очень смрадная роль: они станут новым пролежнем Кремля, потому что диктатор, который выглядит все смешнее, переходит черту забавности и превращается в паяца.

«Паяц – это сложная роль, и вряд ли Путин сможет соответствовать этой новой «высокой должности». У него недостаточно артистизма. Вот, например, Лукашенко отчасти смог. Он понял, где нужно иногда дать паяца. И он его дает. А Путин так не умеет», – отметил публицист.

Кроме того, Невзоров спрогнозировал, что эти очередные фальшивые выборы пропитают всю реальность России бутафорством, в результате чего у народа должно возникнуть ощущение дежавю, связанное с брежневщиной.

«И тогда можно будет ждать новых симптомов развала, распада и приближающегося конца», — подытожил Невзоров.

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