СМИ: Кремль готовит третью большую войну 16.11.2023, 13:26

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Где на этот раз?

Война на Ближнем Востоке, к которой, кажется, Кремль приложил определенные усилия, отвлекает внимание от вторжения в Украину. Пока Запад занимается тушением «вечного пожара» на Ближнем Востоке, Россия активно использует атаку ХАМАС на Израиль для продвижения нарративов об уменьшении поддержки и внимания США и Запада к Украине, мол, еще немного и международное сообщество перестанет обращать внимание на эту войну и проблемы украинского народа». Определенные успехи в этом направлении у Путина есть, но Запад все же приходит в себя и перегруппировывается.

Именно поэтому дальнейший замысел Москвы состоит в том, чтобы разжечь несколько больших или малых войн на планете и в дальнейшем продолжать разрушать существующий цивилизованный мировой порядок и сеять хаос. И для этого есть определенные перспективы, ведь большинство территорий на планете имеют законсервированные конфликты, запутанную историю, неоднозначную идентичность и легитимность.

Если война на Ближнем Востоке не утихнет, то при возникновении очередного серьезного военного пожара Запад может оказаться в затруднительном положении, а так называемая ось зла – Россия, КНДР, Иран и Китай – наверняка воспользуется хаосом в своих целях.

После того как российский и северокорейский режимы наконец официально «породнились» в процессе поставки друг другу вооружения и военных технологий, кажется, именно Корейский полуостров через некоторое время может стать новым местом большой войны.

Каким образом Россия способствует разжиганию еще одной войны, разбирался OBOZ.UA.

«Братская» помощь

12 сентября диктатор КНДР прибыл бронепоездом в Россию. Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин провели встречу на космодроме «Восточный», во время которой северокорейский гость выразил уверенность в том, что «Россия победит в священной борьбе». Кажется, чтобы слова не расходились с делом, уже через несколько дней после завершения своих странствий вооружение из КНДР эшелонами потянулось к новому союзнику, чтобы потом попасть в Украину.

Из-за влияния западных санкций у России есть определенные трудности с производством нового вооружения для войны против украинцев. Впрочем, Москва нашла выход, который в какой-то степени может нивелировать эти проблемы. Да, именно Северная Корея владеет одними из самых больших запасов артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов к оружию советских времен, которое активно передает России для оснащения новых военных соединений. Также КНДР является одной из немногих стран с большими запасами танков советской эпохи, которые Москва использует в войне, – Т-54 и Т-62.

Снабжение военной помощи по корейскому направлению уже активно ведется. Так, эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) провели анализ новых материалов спутниковой съемки района железнодорожной станции Туманган, связывающей КНДР с Россией.

В частности, на спутниковых снимках уже с начала октября было заметно скопление железнодорожных вагонов – около 100 штук, а также многочисленные грузы, покрытые брезентом или тентом. Утверждается, что тенденция роста активности в этом районе и увеличение накопления транспортных средств наблюдается с 18 сентября – то есть через пять суток после личной встречи Ким Чен Ына и Путина.

Кроме того, российские корабли за последние месяцы забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в российский военный порт, по данным спутниковых снимков. Согласно анализу, рейсы совершали два судна «Ангара» и «Мария». Считается, что суда перевозят военное оборудование. В то же время в нескольких сотнях километров от границы с Украиной появились контейнеры, которые по размерам и цвету идентичны тем, что перевозят на кораблях.

На сегодняшний день Северная Корея отправила России уже более миллиона артиллерийских снарядов. Все они предназначены для использования против Украины.

Ким активно к чему-то готовится

А что в обратном направлении? Основное опасение относительно союза Москвы и Пхеньяна – ускорение создания ядерного арсенала КНДР за счет поставок плутония и обогащенного урана.

Северная Корея уже фактически объявила, что собирается усилить разработки ядерного оружия в ответ на недавний испытательный запуск США межконтинентальной баллистической ракеты.

«Ядерная угроза со стороны США и их вассальных сил приближается к новой красной линии, поэтому КНДР по-прежнему будет продолжать свои военные усилия, чтобы укрепить сдерживание и обеспечить стратегическую безопасность на Корейском полуострове и в регионе», – говорилось в репортаже телевидения КНДР.

«Нет технических препятствий для того, чтобы Россия отправила в Северную Корею 100 или даже 1000 килограммов плутония», – заявил бывший директор национальной лаборатории ядерных исследований США в Лос-Аламосе Зигфрид Хеккер.

Даже если Москва не захочет напрямую передавать ядерное сырье, она может предложить Пхеньяну композитные материалы из углеродного волокна для модернизации центрифуг. Такие материалы можно замаскировать в любой контейнер, и отследить их практически нереально.

По мнению Хеккера, развитие ядерного северокорейского арсенала говорит о том, что КНДР готовится ко второму раунду корейской войны и завоеванию Юга. И эта угроза становится все более реальной.

Кроме того, как отмечает американская разведка, на сегодняшний день Россия поддерживает развитие программ Северной Кореи в области разработки и усовершенствования баллистических ракет и возможностей по их запуску. К слову, такая «поддержка» является нарушением резолюции Совбеза ООН.

Еще одно направление «сотрудничества» двух диктаторских режимов – космос. Южнокорейское разведывательное агентство утверждает, что Северная Корея находится на завершающей стадии подготовки к запуску разведывательного спутника, и шансы на успех очередной попытки высоки именно благодаря помощи россиян.

Таким образом, Ким Чен Ын становится все более уверен в себе, пользуясь помощью и защитой России и, конечно же, Китая. Он спокойно наращивает свою военную мощь, а северокорейская угроза только растет.

Юг нервничает

Сотрудничество между Северной Кореей и Россией беспокоит Южную Корею. Так, президент последней Юн Сок Ёль осудил возможное соглашение по продаже российского оружия своим опасным соседям.

"Военное сотрудничество этих двух стран не только представляет серьезную угрозу безопасности Корейского полуострова, Северо-Восточной Азии и Европы, но и подрывает универсальный мировой порядок, основывающийся на правилах», – сказал Юн.

По его словам, договоренности военно-технического характера между Москвой и Пхеньяном по итогам визита Ким Чен Ына в Россию – прямое нарушение санкций, введенных против Северной Кореи и принятых Совбезом ООН.

«Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и неправильным, поскольку оно противоречит резолюциям Совета безопасности ООН и другим международным санкциям против КНДР», — отметил президент Южной Кореи.

В то же время Юн Сок Ёль отметил, что ядерный удар со стороны Пхеньяна станет концом режима в КНДР.

«На любое нападение с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи будет быстрый, сокрушительный и решительный ответ, который приведет к падению режима», – сказал Юн Сок Ёль и добавил, что американское расширенное сдерживание предполагает готовность Вашингтона применить для защиты союзника все средства, включая ядерные.

Юн также отметил необходимость быть готовыми к внезапным атакам, которые могут быть похожи на тактику ХАМАС.

США все видят и успокаивают

В Вашингтоне рассматривают сотрудничество России и Северной Кореи как улицу с двусторонним движением, которая становится все более опасной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что РФ отчаянно стремится найти военное оборудование для своей агрессии против Украины, а Северная Корея ищет техническую помощь для развития собственной ракетной и ядерной программы.

«Мы работаем бок о бок с другими партнерами и союзниками, чтобы выявить опасные пути военного сотрудничества России и Северной Кореи, угрожающего глобальному миру и безопасности. Мы также видим, как КНДР предоставляет военную технику для военных действий в Украине, а Россия предоставляет технологии и поддержку КНДР для ее собственных военных программ. Это вызывает беспокойство за безопасность Кореи и Корейского полуострова», – сказал глава Госдепа.

Энтони Блинкен намекнул на то, что если что-то произойдет, то будут отвечать не только сумасшедшие Ким и Путин, но и Китай, который на сегодняшний день имеет большое влияние на северокорейского диктатора.

Китай имеет уникальные отношения с Северной Кореей и реальное влияние на ее руководителя. Мы надеемся, что Пекин воспользуется этим, чтобы сыграть конструктивную роль, дабы Корея отказалась от своего безответственного и опасного поведения», – отметил Блинкен.

Кажется, 15 ноября, во время встречи лидеров США и Китая, будет о чем поговорить, чтобы убедить Ким Чен Ына не совершать резких движений в сторону южных соседей.

Российская помощь «усилит» армию КНДР

Сегодня Северную Корею очень интересует развитие собственных программ межконтинентальных баллистических ракет и танкостроения. И в первом, и во втором случае у России есть возможность для передачи соответствующих технологий – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«У Северной Кореи есть что передать для нужд России, особенно это касается боеприпасов, – говорит Александр Коваленко. – Сегодня они фактически выступают снарядными донорами для россиян. У КНДР есть также возможность передачи большого количества техники, тех же танков Т-62, но пока таких случаев не было зафиксировано.

Что касается того, что может прислать в обратном направлении непосредственно уже Россия, то сегодня КНДР особенно интересует развитие программ межконтинентальных баллистических ракет, которыми они пугают весь мир, в том числе и США. Северокорейцы стремятся улучшить технические характеристики этого вида вооружения, и сделать это за счет российских технологий они вполне могут. Именно во время визита Кима в Россию ему как раз показывали российские ракеты и стратегическую авиацию.

Еще одна интересующая КНДР сфера, где Россия более чем реально может предоставить технологии, – танкостроение. У Кима много танков, но все они довольно устаревшие. Россияне же могут помочь в этом направлении.

Безусловно, все это значительно усилит военные возможности Северной Кореи, но на сегодняшний день ее потенциал уступает Южной Корее, которая также может задействовать силы коалиции во главе с США. По моему мнению, Ким Чен Ын все это прекрасно понимает, а такое вот усиление происходит для собственной защиты», – подчеркнул Александр Коваленко.

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